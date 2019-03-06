Первый геймплей Conan Unconquered — RTS во вселенной Конана-варвара

Студия Petroglyph опубликовала первый геймплейный ролик Conan Unconquered — survival-стратегии во вселенной Конана-варвара. В четырёхминутном видео создатели показали процесс разработки игры и её общий вид.

По словам разработчиков, фокус Conan Unconquered выстроен вокруг защиты поселения от всё увеличивающихся волн противников. Игрок должен оборонять свою крепость, и в этом ему будут помогать мифические создания, аватары богов и легендарные герои вроде самого Конана. Правда, защищать город будет не так-то просто, ведь помимо захватчиков в игре есть и другие угрозы — вроде разлагающихся тел, которые могут заразить юнитов болезнями.

Играть в Conan Unconquered можно как одному, так и в кооперативе на двух человек. Разнообразия и реиграбельности игре добавят процедурно сгенерированные локации. В игре предусмотрена активная пауза, которая позволит спокойно раздать приказы юнитам.

Релиз игры намечен на второй квартал 2019 года. За разработку Conan Unconquered отвечают бывшие сотрудники Westowood, которая когда-то создала оригинальные Command & Conquer. Параллельно Petroglyph работает над ремастерами старых Command & Conquer и Red Alert.