Первый тизер «Дома дракона» — приквела «Игры престолов» про Таргариенов

HBO Max выпустил первый тизер «Дома Дракона» — одного из самых ожидаемых сериалов 2022-го. В проморолике можно увидеть исполнителей главных ролей, включая Мэтта Смитта и Эмму Д’Арси.

Кроме того, в сериале сыграли Оливия Кук (Алисента Хайтауэр) и Пэдди Консидайн (Визерис Таргариен).

В основе «Дома дракона» лежит книга Джорджа Мартина «Пламя и кровь», а его действие развернется за пару сотен лет до событий «Игры престолов». В шоу обещают показать расцвет и падение династии Таргариенов.

Над сериалом трудятся режиссер «Битвы бастардов» из «Игры престолов» Мигель Сапочник, сценарист «Геракла» и «Игры престолов» Райан Кондал и сам писатель Джордж Мартин.

Первый сезон выйдет в 2022 году — всего в нем будет 10 эпизодов.