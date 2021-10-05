Первый тизер «Дома дракона» — приквела «Игры престолов» про Таргариенов

HBO Max выпустил первый тизер «Дома Дракона» — одного из самых ожидаемых сериалов 2022-го. В проморолике можно увидеть исполнителей главных ролей, включая Мэтта Смитта и Эмму Д’Арси.
Кроме того, в сериале сыграли Оливия Кук (Алисента Хайтауэр) и Пэдди Консидайн (Визерис Таргариен).
В основе «Дома дракона» лежит книга Джорджа Мартина «Пламя и кровь», а его действие развернется за пару сотен лет до событий «Игры престолов». В шоу обещают показать расцвет и падение династии Таргариенов.
Над сериалом трудятся режиссер «Битвы бастардов» из «Игры престолов» Мигель Сапочник, сценарист «Геракла» и «Игры престолов» Райан Кондал и сам писатель Джордж Мартин.
Первый сезон выйдет в 2022 году — всего в нем будет 10 эпизодов.
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