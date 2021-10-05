    3
    Новости

    Первый тизер «Дома дракона» — приквела «Игры престолов» про Таргариенов

    5 октября 2021
    05.10.2021
    835
    0 минут на чтение

    HBO Max выпустил первый тизер «Дома Дракона» — одного из самых ожидаемых сериалов 2022-го. В проморолике можно увидеть исполнителей главных ролей, включая Мэтта Смитта и Эмму Д’Арси.

    Кроме того, в сериале сыграли Оливия Кук (Алисента Хайтауэр) и Пэдди Консидайн (Визерис Таргариен).

    В основе «Дома дракона» лежит книга Джорджа Мартина «Пламя и кровь», а его действие развернется за пару сотен лет до событий «Игры престолов». В шоу обещают показать расцвет и падение династии Таргариенов.

    Над сериалом трудятся режиссер «Битвы бастардов» из «Игры престолов» Мигель Сапочник, сценарист «Геракла» и «Игры престолов»  Райан Кондал и сам писатель Джордж Мартин.

    Первый сезон выйдет в 2022 году — всего в нем будет 10 эпизодов.

    Читайте также

    «Дом Дракона»: о чём будет приквел «Игры престолов» 14

    «Дом Дракона»: о чём будет приквел «Игры престолов»

     Алексей Ионов |  18.12.2020

    Что привело к гражданской войне Таргариенов и кто в ней воевал.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

    Статьи

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки июня 2021 3
    0
    522
    Франсуа Баранже «Dominium Mundi. Властитель мира»: крестовый поход в небеса

    Эпическая космоопера в феодальном антураже.

    Чем Diablo II: Resurrected лучше оригинала 4
    0
    8115
    Чем Diablo II: Resurrected лучше оригинала

    Красивая, сложная, местами чересчур архаичная игра, которая не желает тебя отпускать.

    1
    0
    58741
    Фильм «Вызов» — первый в космосе… или не совсем?

    Как снимали видео и кино в космосе — и не только документальное.

    Какие новые сериалы смотреть в октябре 2021? Проекты от авторов «Гравити Фолз» и «Книги жизни» 9
    0
    59115
    Какие новые сериалы смотреть в октябре 2021? Проекты от авторов «Гравити Фолз» и «Книги жизни»

    А ещё комедийные приключения «Аквамена», возвращение куклы «Чаки» и вторжение пришельцев. 

    Alan Wake Remastered
    0
    115408
    13 страшно важных игровых новинок октября 2021

    Far Cry 6, «Стражи Галактики», Age of Empires IV и другие игровые новинки октября.

    Выжившие 9
    0
    159518
    «Выжившие»: стоит ли смотреть российский сериал об эпидемии?

    Как показана катастрофа в российской провинции и что в сюжете вызывает вопросы.

    Наталья Щерба «Финиста. Сонный дом»: девочка, путешествующая по Снореальности
    0
    211341
    Наталья Щерба «Финиста. Сонный дом»: девочка, путешествующая по Снореальности

    Красивая сказка о путешествиях по снам — увлекательная, но порядком вторичная.

    Что посмотреть в кино в октябре 2021? Семейные ценности и сказочные монстры 6
    0
    215154
    Что посмотреть в кино в октябре 2021-го? Семейные ценности и сказочные монстры

    Премьеры октября — сплошь кровавые убийства и кровная родня. Турне Аддамсов, подвиги Кощея и возвращение Майкла Майерса.

    Спецпроекты

    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Posting....
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить