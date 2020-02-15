Первый тизер лихой космооперы Vagrant Queen — сериала от Syfy

Канал Syfy представил первый тизер приключенческого сериала в жанре космоопера Vagrant Queen («Бродячая королева»). Первый ролик знакомит нас с главной героиней, у которой когда-то отняли права на престол, но теперь она намерена вернуть его обратно. Выглядит как помесь «Киллджоев» и даже немного «Светлячка»

Элида — главная героиня — ещё в детстве получила право на престол родного королевства. Но затем она осиротела, после чего ей пришлось покинуть принадлежащие по закону земли, ставшие Республикой. Долгие годы она скиталась по самым удаленным и опасным уголкам галактики, скрываясь от республиканских наёмников, что жаждут уничтожить королевский род. Но однажды девушку находит старый друг по имени Айзек, который объявляет, что мать Элиды всё ещё жива. Вместе с ещё одной союзницей Амаей троица отправляется на спасение бывшей королевы, чтобы затем вернуться в родную страну и встретиться заклятым врагом — главнокомандующим Лазаро.

В основу сериала лёг одноимённый комикс издательства Vault Comics. В этой мини-серии пока что вышло шесть выпусков, а в январе 2020-го стартовал спин-офф Vagrant Queen: A Planet Called Doom.

Шоураннером адаптации выступила британская сценаристка, режиссёр и продюсер Джем Гаррард (сериалы «Ты, я, она» и Android Employed, а также несколько телефильмов). Главные роли исполнили Эдриан Рае, Колин Мосс, Клейтон Бойд и Алекс Макгрегор.

Шоу стартует 27 марта. Всего для первого сезона отснято 10 эпизодов.