В сети появился первый трейлер «Тишины» — постапокалиптического фильма ужасов от Netflix в духе «Тихого места» и «Птичьего короба». Здесь картина тоже выстроена вокруг единой концепции — нельзя шуметь, иначе вас настигнут твари, ориентирующиеся на звук.

По сюжету, на человечество напали жуткие летающие существа, напоминающие птеродактилей и обладающие прекрасным слухом. Действие картины разворачивается вокруг семьи Эндрюс, которая отправилась на поиски убежища от монстров, однако столкнулась с представителями некого культа — им нужна глухая девочка Элли Эндрюс. Она потеряла слух, но другие её чувства обострились, чем и решила воспользоваться секта.

«Тишина» основана на одноимённом романе Тима Леббона, который получил Британскую премию фэнтези и премию им. Августа Дерлета (за лучший роман в жанре ужасов/хоррор). Книга вышла в 2015 году, на русском языке его не издавали.

Главные роли в фильме исполнили Кирнан Шипка («Леденящие душу приключения Сабрины»), Стэнли Туччи («Дьявол носит Prada») и Миранда Отто (трилогия «Властелин колец»). Снял «Тишину» Джон Р. Леонетти — постановщик хоррора «Проклятие Аннабель».

Фильм выйдет 10 апреля на Netflix.