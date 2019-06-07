Первый тизер Undone — психоделического НФ-мультсериала от Amazon Кот-редактор 07.06.2019 Новости, Яндекс 103 1 минута на чтение Amazon выпустил первый тизер Undone — взрослого психоделического НФ-мультсериала от создателей «Коня БоДжека». Издание Deadline описывает шоу как «взрыв мозга в духе произведений Филипа Пулмана, Филипа Дика, а также фильмов „Матрица“ и „Начало“ и песен Pink Floyd». Главные роли в Undone исполнили Роза Салазар («Алита: Боевой ангел») Боб Оденкёрк («Лучше звоните Солу»). Продюсерами мультсериала выступили Кейт Пьюрди и Рафаэль Боб-Воксберг («Конь БоДжек»). Действие Undone разворачивается вокруг девушки Альмы Виноград-Диаз (Alma Winograd-Diaz), жизнь которой однажды переворачивается с ног на голову из-за почти летального несчастного случая — в ходе его девушка начинает видеть образы покойного отца. В этих видениях он убеждает Альму использовать её таинственные способности, позволяющие ей путешествовать сквозь пространство и время — в надежде предотвратить смерть отца. Эта задача бросает вызов нынешним отношениям девушки и ставит под сомнение её душевное здоровье в глазах самых близких людей. В основу Undone легла ротоскопическая анимация, которая редко используется в современных анимационных проектах. Одно из наиболее известных произведений, выполненных в этой технике, — фильм «Помутнение» по роману Филипа Дика с Киану Ривзом в главной роли. Amazon также поделился первым постером: Точной даты выхода шоу пока нет, но известно, что первые два эпизода покажут на фестивале ATX TV Festival в грядущую субботу. Читайте также «Любовь, смерть и роботы»: лучшие серии 16.03.2019 Почти каждая из них — произведение искусства, как по исполнению, так и по задумке. Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Кот-редакторEmperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.Показать комментарии () Комментарии (Правила дискуссии) Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта. Правила участия в обсуждении Пожалуйста, уважайте чужую точку зрения: будьте вежливы друг к другу и автору статьи. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания и ненормативную лексику, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, ссылки на другие ресурсы, рекламные сообщения. Работает фильтр — ваше сообщение может попасть на премодерацию. Если ваше сообщение не было пропущено модератором, значит, вы нарушили одно из этих правил. Подпишитесь на нашу рассылку! Самое интересное из мира фантастики — коротко. Я хочу подписаться на: Еженедельные новости фантастики Ежедневные новости фантастики Даю согласие на обработку моих персональных данных и принимаю пользовательское соглашение сайта. Оставьте это поле пустым, если вы человек: