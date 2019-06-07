Первый тизер Undone — психоделического НФ-мультсериала от Amazon

Amazon выпустил первый тизер Undone — взрослого психоделического НФ-мультсериала от создателей «Коня БоДжека».

Издание Deadline описывает шоу как «взрыв мозга в духе произведений Филипа Пулмана, Филипа Дика, а также фильмов „Матрица“ и „Начало“ и песен Pink Floyd».

Главные роли в Undone исполнили Роза Салазар («Алита: Боевой ангел») Боб Оденкёрк («Лучше звоните Солу»). Продюсерами мультсериала выступили Кейт Пьюрди и Рафаэль Боб-Воксберг («Конь БоДжек»).

Действие Undone разворачивается вокруг девушки Альмы Виноград-Диаз (Alma Winograd-Diaz), жизнь которой однажды переворачивается с ног на голову из-за почти летального несчастного случая — в ходе его девушка начинает видеть образы покойного отца. В этих видениях он убеждает Альму использовать её таинственные способности, позволяющие ей путешествовать сквозь пространство и время — в надежде предотвратить смерть отца. Эта задача бросает вызов нынешним отношениям девушки и ставит под сомнение её душевное здоровье в глазах самых близких людей.

В основу Undone легла ротоскопическая анимация, которая редко используется в современных анимационных проектах. Одно из наиболее известных произведений, выполненных в этой технике, — фильм «Помутнение» по роману Филипа Дика с Киану Ривзом в главной роли.

Amazon также поделился первым постером:

Точной даты выхода шоу пока нет, но известно, что первые два эпизода покажут на фестивале ATX TV Festival в грядущую субботу.