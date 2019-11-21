Первый тизер второго сезона «Чудотворцев» — в Средневековье и с утками

Канал TBS представил первый трейлер второго сезона антологии «Чудотворцы» с Дэниелом Редклиффом и Стивом Бушеми. Продолжение получило подзаголовок «Тёмные века».
Второй сезон расскажет о деревушке, жители которой пытаются сохранять оптимизм, несмотря на многочисленные лишения, нетерпимость и бедствия в эпоху Средневековья. Шоу сохранит комедийный стиль, но теперь с с совсем другими героями, сюжетно второй сезон не связан с первым. Там Стив Бушеми сыграл Бога, а Редклифф — ангела низшего звена. Теперь Редклиффу досталась роль короля, который любит уток больше, чем своих подданных.
Во втором сезоне вернутся и другие актёры — Каран Сони, Джон Басс, Джеральдин Висванатхан и Лолли Адефоп. Всего для продолжения запланировано 10 эпизодов, они стартуют с 28 января 2020 года.
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