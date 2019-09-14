Первый тизер второго сезона «Касл-рока»

Стриминговый сервис Hulu поделился первый тизером второго сезона «Касл-рока» — сериала по мотивам произведений Стивена Кинга. Как и в первом сезоне, шоу не адаптирует какое-либо произведение напрямую, а заимствует знакомые образы и персонажей для собственной истории.
Второй сезон расскажет о Энни Уилкс, главной злодейке романа Стивена Кинга «Мизери». Её роль исполнила Лиззи Каплан, звезда сериала «Мастера секса» и фильма «Иллюзия обмана 2». В фильме-экранизации «Мизери» 1990 года роль Энни исполнила Кэти Бэйтс, получившая премии «Оскар» и «Золотой глобус».
Сериал вернётся 23 октября.
Читайте также
Стоит ли смотреть «Касл-Рок», если вы не читали Стивена Кинга
Анализируем по первым сериям, воспримут ли сериал по-разному фанаты Кинга и простые зрители.
Cериал «Касл-Рок» сделал из Стивена Кинга жанр
Создатели сериала не пытались экранизировать книги Короля ужасов. Вместо этого они рассказали свою интригующую историю в его вселенной, полную отсылок.
Комментарии (Правила дискуссии)