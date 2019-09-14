Первый тизер второго сезона «Касл-рока»

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Стриминговый сервис Hulu поделился первый тизером второго сезона «Касл-рока» — сериала по мотивам произведений Стивена Кинга. Как и в первом сезоне, шоу не адаптирует какое-либо произведение напрямую, а заимствует знакомые образы и персонажей для собственной истории.

Второй сезон расскажет о Энни Уилкс, главной злодейке романа Стивена Кинга «Мизери». Её роль исполнила Лиззи Каплан, звезда сериала «Мастера секса» и фильма «Иллюзия обмана 2». В фильме-экранизации «Мизери» 1990 года роль Энни исполнила Кэти Бэйтс, получившая премии «Оскар» и «Золотой глобус».

Сериал вернётся 23 октября.

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