Первый тизер второго сезона «Касл-рока»

Стриминговый сервис Hulu поделился первый тизером второго сезона «Касл-рока» — сериала по мотивам произведений Стивена Кинга. Как и в первом сезоне, шоу не адаптирует какое-либо произведение напрямую, а заимствует знакомые образы и персонажей для собственной истории.

Второй сезон расскажет о Энни Уилкс, главной злодейке романа Стивена Кинга «Мизери». Её роль исполнила Лиззи Каплан, звезда сериала «Мастера секса» и фильма «Иллюзия обмана 2». В фильме-экранизации «Мизери» 1990 года роль Энни исполнила Кэти Бэйтс, получившая премии «Оскар» и «Золотой глобус».

Сериал вернётся 23 октября.