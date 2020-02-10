Первый трейлер «Чернобыля» от Данилы Козловского

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Кинопрокатчик «Централпартнершип» представил первый тизер «Чернобыля» от Данилы Козловского — картина получила подзаголовок «Бездна».

Вот как звучит синопсис картины:

Главный герой — пожарный Алексей, на первый, взгляд совершенно не похож на Героя. Отправиться вместе с ним в опасную вылазку вызвались инженер Валерка и военный водолаз Борис. Времени на разработку детального плана практически нет. Из-за приближения плавящейся активной зоны, вода в резервуаре под реактором с каждым часом нагревается все сильнее. Группе предстоит смертельно опасная миссия — спуститься в самое пекло и предотвратить, возможно, самый страшный исход катастрофы.

А вот так выглядит первый постер:

Первый трейлер «Чернобыля» от Данилы Козловского

Сценарий к картине написали Алексей Казаков и Елена Иванова. В главных ролях снялись  Данила Козловский, Оксана Акиньшина, Филипп Авдеев, Равшана Куркова, Николай Козак, Игорь Черневич и другие.

Точной даты выхода пока нет — ориентировочно осенью 2020-го.

Первоначально фильм назывался «Когда падали аисты». Его съёмки завершились в августе 2019-го.

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