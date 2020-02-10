Первый трейлер «Чернобыля» от Данилы Козловского

10 нашумевших научно-фантастических романов XXI века Глобальные открытия и изменения в жанре научной фантастики случаются нечасто. Но эти десять книг стали событиями для научной фантастики последних лет.

«Черновик»: отличия фильма и книги Лукьяненко Откуда взялись роботы-матрёшки, разрушенный Кремль, мир-ГУЛаг и утопическая монархия? Разве всё это было в книге? Сравниваем роман Лукьяненко и его экранизацию.

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