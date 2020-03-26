Первый трейлер Into the Night — сериала Netflix по мотивам романа Яцека Дукая

Netflix выпустил первый трейлер мини-сериала Into the Night («В ночь») — сериала по мотивам романа Яцека Дукая «Старость аксолотля». Шоу заимствует у книги основную завязку — но, похоже, авторы упор будут делать не на футуристическую составляющую, а на психологическую драму.

Шоу расскажет о внезапной аномалии, возникшей ранним утром: лучи солнца начали убивать всё на своём пути. В центре действия — пассажиры и экипаж самолёта, который перед рассветом успел покинуть аэропорт. Транспорт летит на Запад, в безопасную тьму, подальше от солнца. На борту — люди из разных стран, говорящие на разных язык и принадлежащие к разным социальным группам: богатые и бедные, молодые и старые, гражданские и военные. Всех их объединяет желание выжить. Ролик показывает, как на борту разворачивается конфликт вокруг экипажа и вооружённого пассажира.

«В ночь» — совместный проект с бельгийской студией Entre Chien et Loup; вероятно, стриминг профинансировал производство. Автором и шоураннером сериала числится продюсер Джейсон Джордж («Нарко», «Скандал»). Режиссёрами выступят Инти Кальфа (коммерческий постановщик, его работы можно оценить на Vimeo) и Дирк Верхей (короткометражки Roscoe, Lowlands и Up). Проект позиционируется как мини-сериал, всего запланировано шесть эпизодов.

Оригинальный роман рассказывает не только о катастрофе, но и о том, как человечество выжило после неё. Люди построили новое общество благодаря оцифровке сознания, которые были сохранены на носителях.

Вот как звучит аннотация романа — его в этом году планируют выпустить на русском языке в сборнике.

«Старость аксолотля» — это захватывающее и шокирующее постапокалиптическое видение мира, в котором космический катаклизм убивает на Земле все живое. Немногим людям непосредственно перед катастрофой удается скопировать свой оцифрованный разум на внешние носители, положив начало новому обществу, живущему по иным законам. Обуреваемые тоской по прошлому, выжившие создают цивилизацию за цивилизацией, жизнь за жизнью и человечество за человечеством. Они делятся на гильдии, формируют союзы, ведут войны. У них своя политика, идеологии, сумасшедшие машинные религии. И они сталкиваются с проблемами, которые никогда не встречались обыкновенному человеческому разуму. «Старость Аксолотля» — это изменение порядка жизни и смерти, прогресса и застоя, биологического и механического; это книга о тайне человеческой души и вечном одиночестве человека в любой форме, биологического тела или бронированного металлического робота.

Сериал должен выйти в 2020-м — точной даты нет.