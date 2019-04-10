Первый трейлер «Короля Льва» — с Тимоном, Пумбой и их песенкой

Disney опубликовала первый трейлер киноадаптации «Короля Льва», в котором показала всех основных персонажей мультфильма — и Шрама с гиенами, и маму Симбы, и даже Тимона с Пумбой! Ролик один-в-один повторяет несколько сцен из оригинала, включая и самую трагичную, в ущелье.

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Дубляж

Ранее мы уже писали подробности о грядущем ремейке. Среди прочего на озвучку компания вновь пригласила на роль Муфасы Джеймса Эрла Джонса, который известен как «голос Дарта Вейдера». Над саундтреком к фильму снова работает Ханс Циммер.

В российском прокате с 18 июля 2019 года.