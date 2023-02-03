«Кинопоиск» опубликовал первый трейлер сериала «Король и Шут», который сами авторы называют панк-сказкой.

В нем покажут, как панки из Петербурга выбирали название группы и давали первые концерты. А часть сюжета развернется в фэнтезийном мире, в котором Горшок и Князь отправились спасать принцессу из плена колдуна.

Шоураннером выступает Дмитрий Нелидов, работавший над «Концом света» и «Пищеблоком». Кресло режиссера занял Рустам Мосафир, снявший «Скиф».

Премьера состоится 2 марта.