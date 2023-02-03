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    Новости

    Первый трейлер сериала «Король и Шут»

    3 февраля 2023
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    03.02.2023
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    Первый трейлер сериала «Король и

    «Кинопоиск» опубликовал первый трейлер сериала «Король и Шут», который сами авторы называют панк-сказкой.

    В нем покажут, как панки из Петербурга выбирали название группы и давали первые концерты. А часть сюжета развернется в фэнтезийном мире, в котором Горшок и Князь отправились спасать принцессу из плена колдуна.

    Шоураннером выступает Дмитрий Нелидов, работавший над «Концом света» и «Пищеблоком». Кресло режиссера занял Рустам Мосафир, снявший «Скиф».

    Премьера состоится 2 марта.

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    Редактор
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