«Кинопоиск» опубликовал первый трейлер сериала «Король и Шут», который сами авторы называют панк-сказкой.
В нем покажут, как панки из Петербурга выбирали название группы и давали первые концерты. А часть сюжета развернется в фэнтезийном мире, в котором Горшок и Князь отправились спасать принцессу из плена колдуна.
Шоураннером выступает Дмитрий Нелидов, работавший над «Концом света» и «Пищеблоком». Кресло режиссера занял Рустам Мосафир, снявший «Скиф».
Премьера состоится 2 марта.
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