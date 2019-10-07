Первый трейлер «Спутника» — отечественного НФ-триллер в духе «Чужого»

Sony выпустила первый трейлер российского научно-фантастического триллера «Спутник», который напоминает советскую версию «Чужого».

Действие картины разворачивается в 1983 году вокруг советского космонавта Константина Вешнякова. После некого инцидента на станции он привозит на землю инопланетное существо… в собственном теле. В секретной лаборатории закрытого режимного города нейрофизиолог Татьяна Климова пытается спасти космонавта от чудовища.

Призводством картины занимаются студии Водород, Art Pictures и Hype Film при поддержке Фонда кино. «Спутника» поставил Егор Абраменко, который до этого снимал сплошь фантастические короткометражки («Пассажир», «Капсула», «Полароид Лав» и «Коллекционер»), к двум из которых писал сценарий. Над сценарием работали Олег Маловичко («Лёд», «Притяжение», «Троцкий», «Ночные стражи», «Метод»). и Андрей Золотарёв («Миллиард», «Тренер», «Притяжение»). Главные роли исполнили Оксана Акиньшина, Петр Федоров, Федор Бондарчук и Антон Васильев.

В российский прокат картина выйдет 16 апреля 2020-го.