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    Новости

    Первый трейлер «Станции одиннадцать» — постапокалиптической фантастики о смертельном вирусе

    3 ноября 2021
    03.11.2021
    70
    0 минут на чтение

    HBO Max показал трейлер «Станции одиннадцать» — постапокалиптического сериала, в котором цивилизацию выкосил смертоносный вирус гриппа. В основе сериала — одноимённый роман Эмили Сент-Джон Мандел.

    Сериал, как и книга, показывает общество спустя годы после гибели цивилизации. В центре событий — девушка Кирстен и её маленькая театральная группа «Дорожная симфония», которая бродит между поселениями выживших и пытается сохранить останки культуры. Вскоре актёры прибывают в городок Сент-Дебора, где правит опасный самопровозглашённый пророк.

    Трейлер воссоздаёт многие сцены из книги (включая смерть популярного актёра прямо на сцене) и передаёт лиричное и тревожное настроение. Сериалом занимается Патрик Сомервилль (писал «Оставленных», шоураннил «Маньяка»). Главные роли исполнили Маккензи Дэвис, Химеш Патель, Дэвид Уилмот и Набхан Ризван.

    Книга вышла в 2014 году, а издали на русском её впервые в 2017-м — позже было ещё два переиздания.

    Сериал стартует на HBO Max 16 декабря.

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