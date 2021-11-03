HBO Max показал трейлер «Станции одиннадцать» — постапокалиптического сериала, в котором цивилизацию выкосил смертоносный вирус гриппа. В основе сериала — одноимённый роман Эмили Сент-Джон Мандел.

Сериал, как и книга, показывает общество спустя годы после гибели цивилизации. В центре событий — девушка Кирстен и её маленькая театральная группа «Дорожная симфония», которая бродит между поселениями выживших и пытается сохранить останки культуры. Вскоре актёры прибывают в городок Сент-Дебора, где правит опасный самопровозглашённый пророк.

Трейлер воссоздаёт многие сцены из книги (включая смерть популярного актёра прямо на сцене) и передаёт лиричное и тревожное настроение. Сериалом занимается Патрик Сомервилль (писал «Оставленных», шоураннил «Маньяка»). Главные роли исполнили Маккензи Дэвис, Химеш Патель, Дэвид Уилмот и Набхан Ризван.

Книга вышла в 2014 году, а издали на русском её впервые в 2017-м — позже было ещё два переиздания.

Сериал стартует на HBO Max 16 декабря.