Первый трейлер второго сезона аниме «Убийца гоблинов»

В сети появился первый трейлер второго сезона аниме-сериала «Убийца гоблинов» (или Goblin Slayer в оригинале).
Напомним, в центре сюжета опытный авантюрист, единственная цель которого — убить как можно гоблинов.
Режиссурой занимаются Такахару Одзаки («Врата Штейна 0») и Мисато Такада («Детективное агентство Лейтон: Расследования Кэт»). За дизайн персонажей отвечает Хироми Като, приложивший руку к «Луна, Лайка и Носферату».
Премьера состоится в октябре — точная дата появится позднее.
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Редактор
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Александр Ремизов
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