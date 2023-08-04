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    Первый трейлер второго сезона аниме «Убийца гоблинов»

    4 августа 2023
    Фото аватара
    04.08.2023
    622
    0 минут на чтение
    Первый трейлер второго сезона аниме «Убийца гоблинов»

    В сети появился первый трейлер второго сезона аниме-сериала «Убийца гоблинов» (или Goblin Slayer в оригинале).

    Напомним, в центре сюжета опытный авантюрист, единственная цель которого — убить как можно гоблинов.

    Режиссурой занимаются Такахару Одзаки («Врата Штейна 0») и Мисато Такада («Детективное агентство Лейтон: Расследования Кэт»). За дизайн персонажей отвечает Хироми Като, приложивший руку к «Луна, Лайка и Носферату».

    Премьера состоится в октябре — точная дата появится позднее.

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    Редактор
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