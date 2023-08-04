Первый трейлер второго сезона аниме «Убийца гоблинов»

В сети появился первый трейлер второго сезона аниме-сериала «Убийца гоблинов» (или Goblin Slayer в оригинале).

Напомним, в центре сюжета опытный авантюрист, единственная цель которого — убить как можно гоблинов.

Режиссурой занимаются Такахару Одзаки («Врата Штейна 0») и Мисато Такада («Детективное агентство Лейтон: Расследования Кэт»). За дизайн персонажей отвечает Хироми Като, приложивший руку к «Луна, Лайка и Носферату».

Премьера состоится в октябре — точная дата появится позднее.