Петербургский суд запретил ссылку на «Акиру»

Районный суд Санкт-Петербурга признал ссылку на полнометражное аниме «Акира» в базе данных World Art (эдакий аналог MyAnimeList) запрещенной.

Страницу с фильмом решили заблокировать в связи с тем, что он может нанести вред здоровью и психическому развитию детей.

Это далеко не первый случай, когда Петербургский суд запрещает аниме. До этого под раздачу попали KonoSuba, «Клинок Маню», «Межвидовые рецензенты» и другие сериалы.

Однако ранее это было связано с тем, что у тайтлов не было возрастных маркировок — и только на пиратских сайтах.