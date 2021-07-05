Петербургский суд запретил ссылку на «Акиру»

Районный суд Санкт-Петербурга признал ссылку на полнометражное аниме «Акира» в базе данных World Art (эдакий аналог MyAnimeList) запрещенной.
Страницу с фильмом решили заблокировать в связи с тем, что он может нанести вред здоровью и психическому развитию детей.
Это далеко не первый случай, когда Петербургский суд запрещает аниме. До этого под раздачу попали KonoSuba, «Клинок Маню», «Межвидовые рецензенты» и другие сериалы.
Однако ранее это было связано с тем, что у тайтлов не было возрастных маркировок — и только на пиратских сайтах.
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