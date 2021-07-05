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    Новости

    Петербургский суд запретил ссылку на «Акиру»

    5 июля 2021
    05.07.2021
    687
    0 минут на чтение
    Петербургский суд запретил ссылку на «Акиру»

    Районный суд Санкт-Петербурга признал ссылку на полнометражное аниме «Акира» в базе данных World Art (эдакий аналог MyAnimeList) запрещенной.

    Страницу с фильмом решили заблокировать в связи с тем, что он может нанести вред здоровью и психическому развитию детей.

    Это далеко не первый случай, когда Петербургский суд запрещает аниме. До этого под раздачу попали KonoSuba, «Клинок Маню», «Межвидовые рецензенты» и другие сериалы.

    Однако ранее это было связано с тем, что у тайтлов не было возрастных маркировок — и только на пиратских сайтах.

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     Дмитрий Кинский |  01.02.2021

    Пока что только временно.

    Петербургский суд заблокировал еще несколько аниме-сериалов

    Петербургский суд заблокировал «Клинок Маню» и еще несколько аниме-сериалов

     Дмитрий Кинский |  17.02.2021

    И снова на конкретном сайте.

    РКН не понравились некоторые аниме-сериалы на Crunchyroll. Прямо сейчас недоступен весь сайт

    РКН заблокировал часть аниме на Crunchyroll. Теперь недоступен весь сайт

     Дмитрий Кинский |  14.04.2021

    РКН наносит новый удар.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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