Пилот «Бегущего по лезвию 2099» снимет режиссер «Игры престолов»

Джереми Подесва, наиболее известный по «Игре престолов», выступит режиссером пилотного эпизода и исполнительным продюсером сериалам «Бегущий по лезвию 2099» от Amazon Prime Video.
За производство отвечают Scott Free Productions и Alcon Entertainment — последняя получила права на франшизу еще в 2011 году. С тех пор компания успела профинансировать и спродюсировать «Бегущего по лезвию 2049» и недавно вышедшее аниме «Бегущий по лезвию: Черный лотос».
Шоураннером сериала будет Силка Луиза («Сияющие»). А постановщик оригинального фильма 1982 года Ридли Скотт выступит исполнительным продюсером. А за сценарий отвечает Майкл Грин, работавший над «Логаном».
У «Бегущего по лезвию 2099» пока нет даты релиза.
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