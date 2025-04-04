Планета боли и вынужденный союз — новые детали фильма «Хищник: Пустоши»

Во время CinemaCon был представлен первый трейлер фильма «Хищник: Пустоши», но ролик пока не опубликовали в сети. Зато журналисты поделились
сюжетными деталями.
События развернутся на «планете боли», а главной героине в исполнении Эль Фаннинг придется объединиться с Хищником, чтобы победить более опасного врага.
В трейлере у Фаннинг закатываются глаза, поэтому в сети полагают, что ее персонаж будет андроидом или каким-то другим существом.
Премьера «Пустошей» должна состояться 7 ноября. Режиссером выступил Дэн Трахтенберг, который занимался предыдущим фильмом франшизы — «Добычей».