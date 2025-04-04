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Планета боли и вынужденный союз — новые детали фильма «Хищник: Пустоши»

Андрей Квасков
4 апреля 16:17
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Во время CinemaCon был представлен первый трейлер фильма «Хищник: Пустоши», но ролик пока не опубликовали в сети. Зато журналисты поделились сюжетными деталями.

События развернутся на «планете боли», а главной героине в исполнении Эль Фаннинг придется объединиться с Хищником, чтобы победить более опасного врага.

В трейлере у Фаннинг закатываются глаза, поэтому в сети полагают, что ее персонаж будет андроидом или каким-то другим существом.

Премьера «Пустошей» должна состояться 7 ноября. Режиссером выступил Дэн Трахтенберг, который занимался предыдущим фильмом франшизы — «Добычей».

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Андрей Квасков
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