Планета боли и вынужденный союз — новые детали фильма «Хищник: Пустоши»





События развернутся на «планете боли» , а главной героине в исполнении Эль Фаннинг придется объединиться с Хищником, чтобы победить более опасного врага.





В трейлере у Фаннинг закатываются глаза, поэтому в сети полагают, что ее персонаж будет андроидом или каким-то другим существом.





Премьера «Пустошей» должна состояться 7 ноября. Режиссером выступил Дэн Трахтенберг, который занимался предыдущим фильмом франшизы — «Добычей» .

