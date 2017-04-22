Компания Modiphius анонсировала настольную тактическую игру с миниатюрами по вселенной Fallout. Она будет называться Fallout: Wasteland Warfare. В ней игрокам предстоит командовать небольшими отрядами и выполнять отдельные миссии. Как сообщается на странице компании в Facebook, в игре будет доступно несколько видов миссий: игрок против игрока, кооперативные и одиночные.

Пока что о игре нет почти никаких подробностей кроме промо-фотографии. На ней изображено несколько миниатюр из различных фракций (в том числе и из Братства Стали). Миниатюры будут выполнены в масштабе 32 миллиметра:

Modiphius — компания, специализирующая на разработке и издании настольных ролевых игр и компонентов к ним. В последнее время Modiphius активно создаёт игры по известным вселенным: Infinity RPG по сеттингу одноимённого варгейма в жанре фантастики, Conan 2d20 по миру Хайборейской Эре и Star Trek RPG по вселенной сериалов.