По Final Fantasy IX выпустят мультсериал на десять эпизодов

Студия EuroVisual подтвердила прошлые догадки — в работе находится анимационный сериал по мотивам Final Fantasy IX.
Синопсис
Имель, Кольн, Луциола, Теа, Фала и Док — дети героя Биби и последние тёмные маги на четырёх континентах. Сейчас они живут спокойной и счастливой жизнью в городе Александрия, под защитой его жителей — в целом дружелюбных, хоть и порой чрезмерно любопытных.
К сожалению, этому мирному существованию не суждено было длиться вечно… Однажды Кольн находит Мел, застывшую словно статуя, в трактире, где он работает. Неужели это трагическое наследие их отца наконец настигло их?
Проект выйдет под названием Final Fantasy: Black Mages Legacy, первый сезон будет состоять из десяти эпизодов по 22 минуты.
Даты выхода нет, но ранее сообщалось о 2028 году.
