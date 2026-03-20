По «Колесу времени» планируют сразу мультсериал, мультфильмы и игру

Многотомной фэнтези-саге Роберта Джордана «Колесо времени» не очень повезло с экранизацией — сериал по ней на Amazon закрыли на третьем сезоне. Но студия iwot, к которой вернулись права, строит грандиозные планы. Анонсированы сразу три проекта по «Колесу времени»: мобильная игра, мультсериал и несколько полнометражных мультфильмов.
Iwot удалось договориться с Томасом Ву, продюсером сериала «Аркейн», и двумя бывшими продюсерами сериала «Колесо времени» Энтони Боркесом и Ларри Мондрагоном, которые займутся новыми проектами. У iwot пока нет договорённостей со стримингами и издателями, но не так давно они заключили партнёрство со студией Framestore о создании ИИ-спецэффектов, которым наверняка воспользуются.
Пока что создатели опубликовали только портрет Ранда ал’Тора, главного героя саги.
Это не первый такой анонс проектов по «Колесу времени» в планах iwot: ещё в 2023 году они анонсировали живой фильм-приквел «Эпоха легенд» от Кари Скогланд, 3D-мультфильм «Белая башня» и игру с открытым миром, которую разрабатывает iwot Games Montréal. Новостей по этим проектам давно не было.
В России наконец полностью издадут «Колесо Времени» — одну из самых масштабных фэнтези-эпопей, и уже кипят съёмки экранизации от Amazon. Поясняем, почему эта старомодная серия и сегодня заслуживает внимания.
