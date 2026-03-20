«Удачи, веселья, не сдохни»: «Чёрное зеркало» в стиле «Идиократии»
«V значит вендетта». Как создавался бунтарский фильм про идею под маской
7 фантастических историй, которые могли бы стать идеальной ролевой игрой
«Проект Конец света»: настоящая научная фантастика, где наука и Гослинг спасают два мира

Неснятые фильмы: Как Супермен не стал чёрным
История жизни Джорджа Лукаса
По «Колесу времени» планируют сразу мультсериал, мультфильмы и игру

Кот-император
20 марта 10:05
513
2 минуты на чтение
Многотомной фэнтези-саге Роберта Джордана «Колесо времени» не очень повезло с экранизацией — сериал по ней на Amazon закрыли на третьем сезоне. Но студия iwot, к которой вернулись права, строит грандиозные планы. Анонсированы сразу три проекта по «Колесу времени»: мобильная игра, мультсериал и несколько полнометражных мультфильмов.
Iwot удалось договориться с Томасом Ву, продюсером сериала «Аркейн», и двумя бывшими продюсерами сериала «Колесо времени» Энтони Боркесом и Ларри Мондрагоном, которые займутся новыми проектами. У iwot пока нет договорённостей со стримингами и издателями, но не так давно они заключили партнёрство со студией Framestore о создании ИИ-спецэффектов, которым наверняка воспользуются.

Пока что создатели опубликовали только портрет Ранда ал’Тора, главного героя саги.

Это не первый такой анонс проектов по «Колесу времени» в планах iwot: ещё в 2023 году они анонсировали живой фильм-приквел «Эпоха легенд» от Кари Скогланд, 3D-мультфильм «Белая башня» и игру с открытым миром, которую разрабатывает iwot Games Montréal. Новостей по этим проектам давно не было.

Amazon отказался от прав на «Колесо времени» (если верить инсайдеру)

Кот-император

09.09.2025

6415

Но права не вернутся к наследникам.

Читайте также

Зачем читать «Колесо Времени» в 2020 году

Дмитрий Злотницкий

25.02.2020

47377

В России наконец полностью издадут «Колесо Времени» — одну из самых масштабных фэнтези-эпопей, и уже кипят съёмки экранизации от Amazon. Поясняем, почему эта старомодная серия и сегодня заслуживает внимания.

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

Рекомендуем
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
В сети впервые опубликовали неизданное стихотворение Набокова о Супермене. Мы его перевели
Мир фантастики № 268 (март 2026)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Братья Стругацкие»
1 290 ₽
Купить
Статьи

Новости

Почему сюжет мультсериала по «Светлячку» развернется до событий фильма

Новости

Третий сезон хоррор-антологии «Террор» выйдет в мае
В основу ляжет роман «Дьявол в серебре».

Новости

«Радар»: тизер сериала о вторжении похитителей тел в СССР
Долгожданная экранизация «Дома скитальцев» Александра Мирера.

Новости

Райан Гослинг ведёт переговоры о роли Призрачного Гонщика в киновселенной Marvel
Но пока ничего конкретного.

Новости

Элайджа Вуд всё ещё пытается прочитать трилогию «Властелин колец»
Прошло почти 30 лет со старта съемок первого фильма.

Новости

Трейлер нового «Человека-паука» побил рекорд по просмотрам в первые 24 часа

Новости

«Хаос только начинается» — первый тизер-трейлер «Соника в кино 4»

Новости

Автор «Амфибии» запустил сбор средств на готический хоррор по «Щелкунчику»
Первую серию выпустят в декабре.

Новости

«Такие игры выходят раз в поколение» — критики о Crimson Desert

Новости

Кто сыграет главных героев в сериале «Скуби-Ду»
