Amazon отказался от прав на «Колесо времени» (если верить инсайдеру)

На прошлой неделе появилась информация, что студии Sony и Amazon не стали продлевать правана экранизацию фэнтези-саги Роберта Джордана «Колесо времени». Об этом сообщила Дженнифер Лян, одна из организаторов фанатского конвента JordanCon — это не официальный источник, но информированный инсайдер.
С 2021 года на Amazon выходил сериал «Колесо времени», но после третьего сезона в 2025 году его закрыли. Сериал был красивым и явно очень дорогим, но так и не стал по-настоящему любимым и популярным, а отступления от книги отпугнули многих фанатов Джордана. Тем не менее, сериал завоевал сколько-то собственных поклонников, которые надеялись на его возрождение или продолжение в каком-то виде. Если информация верна, теперь таких шансов практически нет.
Права на экранизацию в таком случае возвращаются не к наследникам Джордана. Лян утверждает, что они теперь снова будут принадлежать небольшой студии iwot, ранее известной как Red Eagle. Ей Роберт Джордан продал права в 2004 году, и с тех пор студия много лет пыталась перепродать их более крупной компании. В 2015 году произошёл скандал: Red Eagle сняли дешёвый 20-минутный телефильм «Зимний дракон» по прологу первой книги и купили под него время ночью на небольшом канале — явно для того, чтобы предъявить «экранизацию», продлить свои права и не отдавать их наследникам. В итоге сагой удалось заинтересовать Amazon и Sony, но теперь, похоже, эта эпоха подошла к концу.
