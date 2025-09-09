КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

«Выход 8»: (не)идеальная экранизация игры о лиминальных пространствах
Какие фильмы смотреть в сентябре 2025? Мировые премьеры
Какие фильмы смотреть в кино в сентябре 2025? У нас — раньше, чем в Америке!
«Орудия» Зака Креггера: избегайте спойлеров!

Классика

За что мы любим кинокомпанию A24 и её фильмы
Приквелы «Звёздных войн» заслуживают больше любви
Новости

Amazon отказался от прав на «Колесо времени» (если верить инсайдеру)

Кот-император
9 сентября 09:30
507
2 минуты на чтение
На прошлой неделе появилась информация, что студии Sony и Amazon не стали продлевать права на экранизацию фэнтези-саги Роберта Джордана «Колесо времени». Об этом сообщила Дженнифер Лян, одна из организаторов фанатского конвента JordanCon — это не официальный источник, но информированный инсайдер.
С 2021 года на Amazon выходил сериал «Колесо времени», но после третьего сезона в 2025 году его закрыли. Сериал был красивым и явно очень дорогим, но так и не стал по-настоящему любимым и популярным, а отступления от книги отпугнули многих фанатов Джордана. Тем не менее, сериал завоевал сколько-то собственных поклонников, которые надеялись на его возрождение или продолжение в каком-то виде. Если информация верна, теперь таких шансов практически нет.
Права на экранизацию в таком случае возвращаются не к наследникам Джордана. Лян утверждает, что они теперь снова будут принадлежать небольшой студии iwot, ранее известной как Red Eagle. Ей Роберт Джордан продал права в 2004 году, и с тех пор студия много лет пыталась перепродать их более крупной компании. В 2015 году произошёл скандал: Red Eagle сняли дешёвый 20-минутный телефильм «Зимний дракон» по прологу первой книги и купили под него время ночью на небольшом канале — явно для того, чтобы предъявить «экранизацию», продлить свои права и не отдавать их наследникам. В итоге сагой удалось заинтересовать Amazon и Sony, но теперь, похоже, эта эпоха подошла к концу.

О книгах

Зачем читать «Колесо Времени» в 2020 году

Дмитрий Злотницкий

25.02.2020

46832

В России наконец полностью издадут «Колесо Времени» — одну из самых масштабных фэнтези-эпопей, и уже кипят съёмки экранизации от Amazon. Поясняем, почему эта старомодная серия и сегодня заслуживает внимания.

О сериале

«Колесо времени»: первые впечатления от экранизации Роберта Джордана

Дмитрий Злотницкий

05.12.2021

23999

Бледная тень «Властелина колец».

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

