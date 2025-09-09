Amazon отказался от прав на «Колесо времени» (если верить инсайдеру)

С 2021 года на Amazon выходил сериал «Колесо времени», но после третьего сезона в 2025 году его закрыли.

Сериал был красивым и явно очень дорогим, но так и не стал по-настоящему любимым и популярным, а отступления от книги отпугнули многих фанатов Джордана. Тем не менее, сериал завоевал сколько-то собственных поклонников, которые надеялись на его возрождение или продолжение в каком-то виде. Если информация верна, теперь таких шансов практически нет.