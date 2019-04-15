Издательство Everything Epic и геймдизайнер Бен Канелос представили «мега-настольную игру» по вселенной Vampire: the Masquerade с необычной концепцией. Она называется Blood Feud и в неё можно будет сыграть группой до 32 человек!

Описание на сайте гласит, что «мега-игра» — это масштабная симуляция, которая сочетает в себе элементы настольных ролевых игр, игр живого действия (LARP) и варгеймов. Играть в неё смогут от 4 до 32 участников при поддержке 1-2 рассказчиков, которые взаимодействуют не только с игроками, но и с самой системой правил. Игрокам предлагается взять на себя роли представителей либо одного из вампирских кланов (Вентру, Тремер, Гангрел, Тореадор), либо сразиться на стороне людских фракций (Арканум, Мафия, Мэрия). Участники получают доступ к различным дисциплинам, которые отражают сверхъестественные способности героев. Кроме того, команды смогут выбрать амбиции, задающие различные пути к победе (кровожадность, манипуляции, страсть к наживе).

Ещё одно отличие «мега-игры» от обычной настолки в том, что она занимает либо большую комнату, либо две поменьше — на 2-4 стола. На одном столе расположены Городской ландшафт (Cityscape) и Приказы (Orders). Здесь, на глобальной карте, игроки распределяют свои силы по городу и отдают им различные команды, чтобы захватывать территории. На втором игровом столе расположены Совет (Council) и Рынок (Market), где участники занимаются дипломатией, торгуют и распределяют ресурсы. Для победы командам нужно «завершить наследие» — выполнить секретную миссию, которая включает в себя разные задачи и цели.

Vampire: The Masquerade – Blood Feud собираются издавать при поддержке на Kickstarter. Проект запустят в июне, все подробности ожидаются в том же месяце. На сайте игры можно оставить свою почту, чтобы получать рассылку от авторов.