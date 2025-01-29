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По «Ведьмаку» могут снять еще больше спин-оффов

Андрей Квасков
29 января 18:02
75
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Сериал «Ведьмак» завершится на пятом сезоне, но у фанатов есть шансы увидеть новые проекты во вселенной.

Шоураннер Лорен Хиссрич в интервью журналу SFX Magazine намекнула, что даже после финала сериала Netflix может продолжить выпускать спин-оффы.
Лорен Хиссрич
Я постоянно ищу другие возможности расширить его за пределами основного сериала. <...> Мы приняли осознанное решение закончить шоу на пятом сезоне. Мы сильно переживали по этому поводу, но это не означает, что все истории о Ведьмаке должны быть закончены.
Ранее вышел анимационный «Кошмар Волка», который оказался достаточно успешным, в то время как «Происхождение» не снискало любви сообщества. В работе также находился сериал о банде «Крыс», но в итоге его отменили.

Единственным заявленным ответвлением станет анимационный фильм «Ведьмак: Сирены глубин», который выйдет 11 февраля. В его основу лег рассказ «Немного жертвенности» Анджея Сапковского.

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Андрей Квасков
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