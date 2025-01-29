По «Ведьмаку» могут снять еще больше спин-оффов

Я постоянно ищу другие возможности расширить его за пределами основного сериала. <...> Мы приняли осознанное решение закончить шоу на пятом сезоне. Мы сильно переживали по этому поводу, но это не означает, что все истории о Ведьмаке должны быть закончены.