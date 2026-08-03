По Warhammer 40,000 снимут мультсериал

По данным издания Variety, Amazon MGM и Games Workshop запустили в производство анимационный сериал по Warhammer 40,000.

Его исполнительным продюсером выступает Генри Кавилл, который работает и над другими проектами во вселенной.

Подробностей пока мало, но известно, что это будет спин-офф эпизода из анимационный антологии «Секретный уровень» от Amazon. В нем появится Караул Смерти — элитная группа космодесантников, которая специализируется на устранении инопланетных угроз.

За производство вновь отвечает студия Blur, а в режиссерское кресло вернется Дэйв Уилсон.

Читайте также «Секретный уровень»: обзор первой части. Серии про Warhammer, PAC-MAN и не только Алексей Корсаков 17.12.2024 23493 А ещё ураганный экшен про наёмников и пьющий, матерящийся и управляющий большим мехом Киану Ривз.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.