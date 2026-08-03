По Warhammer 40,000 снимут мультсериал

По данным издания Variety, Amazon MGM и Games Workshop запустили в производство анимационный сериал по Warhammer 40,000.
Его исполнительным продюсером выступает Генри Кавилл, который работает и над другими проектами во вселенной.
Подробностей пока мало, но известно, что это будет спин-офф эпизода из анимационный антологии «Секретный уровень» от Amazon. В нем появится Караул Смерти — элитная группа космодесантников, которая специализируется на устранении инопланетных угроз.
За производство вновь отвечает студия Blur, а в режиссерское кресло вернется Дэйв Уилсон.