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Новости

По Warhammer 40,000 снимут мультсериал

Дмитрий Кинский
3 августа 16:41
404
1 минута на чтение
По данным издания Variety, Amazon MGM и Games Workshop запустили в производство анимационный сериал по Warhammer 40,000.
Его исполнительным продюсером выступает Генри Кавилл, который работает и над другими проектами во вселенной.
Подробностей пока мало, но известно, что это будет спин-офф эпизода из анимационный антологии «Секретный уровень» от Amazon. В нем появится Караул Смерти — элитная группа космодесантников, которая специализируется на устранении инопланетных угроз.
За производство вновь отвечает студия Blur, а в режиссерское кресло вернется Дэйв Уилсон.

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А ещё ураганный экшен про наёмников и пьющий, матерящийся и управляющий большим мехом Киану Ривз.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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