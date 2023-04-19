По «Звёздному пути» выйдет фильм с Мишель Йео в главной роли

Продюсер Алекс Курцман объявил о запуске второй фазы телевизионной вселенной «Звёздного пути». Первым анонсом стал телефильм с Мишель Йео в главной роли. Актриса вновь сыграет Филиппу Джорджиу (из зеркальной вселенной).

Источники издания THR пишут, что первоначально концепт планировали развернуть в ещё один полноценный сериал, но из-за потенциальной занятости актрисы в других проектах (к тому же, она недавно завоевала «Оскар») студия решила остановиться на полнометражном фильме.

Рабочее название картины — «Секция 31». Оно отсылает к одноимённой автономной шпионской организации, которая, как утверждают её участники, выступает за защиту интересов Федерации, не считаясь со средствами.

За сценарий отвечает Крэйг Суини («Медиум», «Элементарно», «Звёздный путь: Дискавери»). Режиссёром назначен Олатунде Осунсанми («Звёздный путь: Дискавери»). Фильм описывают как помесь «Стражей галактики» и «Миссии невыполнима».

Paramount собирается выпускать на своём стриминг-сервисе полнометражные фильмы во вселенной «Звёздного пути» каждые два года.

А другой спин-офф — сериал про академию «Звёздного флота» — планируют показать в 2025-м.