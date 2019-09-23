22 сентября в Лос-Анджелесе прошла 71-я церемония вручения премии «Эмми» — главной награды для драматических и комедийных сериалов.

Главным триумфатором стала «Игра престолов», которая суммарно при 32 номинациях получила 12 статуэток, среди которых — за «лучший драматический сериал». Десять наград собрал другой проект HBO — мини-сериал «Чернобыль». Он также забрал ключевую статуэтку в категории «лучший мини-сериал». Сценарист Крейг Мейзин и режиссер сериала Джонан Ренк были признаны лучшими в своих категориях.

Суммарно восемь наград взяла драма о девушке-стендапере 50-х «Удивительная миссис Мэйзел», документалка о скалолазе Алексе Хоннольде «Фри-соло» заработала семь наград, а комедийная драма «Дрянь» получила шесть. Пять статуэток досталось анимационной антологии «Любовь, смерть и роботы».

Список основных номинаций