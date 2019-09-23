22 сентября в Лос-Анджелесе прошла 71-я церемония вручения премии «Эмми» — главной награды для драматических и комедийных сериалов.
Главным триумфатором стала «Игра престолов», которая суммарно при 32 номинациях получила 12 статуэток, среди которых — за «лучший драматический сериал». Десять наград собрал другой проект HBO — мини-сериал «Чернобыль». Он также забрал ключевую статуэтку в категории «лучший мини-сериал». Сценарист Крейг Мейзин и режиссер сериала Джонан Ренк были признаны лучшими в своих категориях.
Суммарно восемь наград взяла драма о девушке-стендапере 50-х «Удивительная миссис Мэйзел», документалка о скалолазе Алексе Хоннольде «Фри-соло» заработала семь наград, а комедийная драма «Дрянь» получила шесть. Пять статуэток досталось анимационной антологии «Любовь, смерть и роботы».
Список основных номинаций
- Лучший драматический сериал: «Игра престолов»
- Лучшая актриса в драматическом сериале: Джоди Комер — «Убивая Еву»
- Лучший актер в драматическом сериале: Билли Портер — «Поза»
- Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале: Джулия Гарнер — «Озарк»
- Лучший актер второго плана в драматическом сериале: Питер Динклейдж — «Игра престолов»
- Лучший комедийный сериал: «Дрянь»
- Лучшая актриса в комедийном сериале: Фиби Уоллер-Бридж — «Дрянь»
- Лучший актер в комедийном сериале: Билл Хэйдер — «Барри»
- Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале: Алекс Борштейн — «Удивительная миссис Мэйзел»
- Лучший актер второго плана в комедийном сериале: Тони Шэлуб — «Удивительная миссис Мэйзел»
- Лучший мини-сериал: «Чернобыль»
- Лучший телефильм: «Чёрное зеркало: Брандашмыг»
- Лучшая анимационная программа (30-минутный слот): «Симпсоны» (Mad about the Toy)
- Лучшая анимационная программа (15-минутный слот): «Любовь, смерть и роботы» (The Witness)
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