16 июля жюри организаторы 71-й премии «Эмми» объявили номинантов за прошедший год.

В число фаворитов вырвалась «Игра престолов», которую выдвинули на 32 номинации — это рекорд для сериала за один год. В целом, нынешнюю премию можно назвать успехом HBO, ведь суммарно проекты канала выдвинули на 137 номинации. Он обогнал даже Netflix со 117 номинациями.

Помимо «Престолов» в число лидеров вырвались сериалы «Удивительная миссис Мейзел» (20 номинаций), «Чернобыль» (19), передача Saturday Night Live (18), «Барри», «Фосси/Вердон» (по 17 у каждой) и «Когда они нас увидят» (16).

Вот лидеры основных номинаций:

Лучший драматический сериал

  • «Лучше звоните Солу»
  • «Телохранитель»
  • «Игра престолов»
  • «Убивая Еву»
  • «Озарк»
  • «Поза»
  • «Наследники»
  • «Это мы»

Лучший комедийный сериал

  • «В лучшем мире»
  • «Барри»
  • «Дрянь»
  • «Жизнь матрешки»
  • «Шиттс Крик»
  • «Удивительная миссис Мейзел»

Лучший мини-сериал

  • «Чернобыль»
  • «Побег из тюрьмы Даннемора»
  • «Фосси/Вердон»
  • «Острые предметы»
  • «Когда они нас увидят»

Лучший телефильм

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Лучшая мужская роль в драматическом сериале

  • Джейсон Бейтман — «Озарк»
  • Стерлинг К. Браун — «Это мы»
  • Кит Харингтон — «Игра престолов»
  • Боб Оденкёрк — «Лучше звоните Солу»
  • Майло Вентимилья — «Это мы»

Лучшая женская роль в драматическом сериале

  • Виола Дэвис — «Как избежать наказания за убийство»
  • Эмилия Кларк — «Игра престолов»
  • Джоди Комер — «Убивая Еву»
  • Сандра О — «Убивая Еву»
  • Лора Линни — «Озарк»
  • Мэнди Мур — «Это мы»
  • Робин Райт — «Карточный домик»

Лучшая мужская роль в комедийном сериале

  • Энтони Андерсон — «Повзрослевшие»
  • Дон Чидл — «Черный понедельник»
  • Тед Дэнсон — «В лучшем мире»
  • Майкл Дуглас — «Метод Комински»
  • Билл Хейдер — «Барри»
  • Юджин Леви — «Шиттс Крик»

Лучшая женская роль в комедийном сериале

  • Кристина Эпплгейт — «Мертв для меня»
  • Рейчел Броснахэн — «Удивительная миссис Мейзел»
  • Джулия Луис-Дрейфус — «Вице-президент»
  • Наташа Лионн — «Жизнь матрешки»
  • Кэтрин О’Хара — «Шиттс Крик»
  • Фиби Уоллер-Бридж — «Дрянь»
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Жизнь матрёшки

Лучшая мужская роль в мини-сериале или телефильме

  • Махершала Али — «Настоящий детектив»
  • Бенисио Дель Торо — «Побег из тюрьмы Даннемора»
  • Ричард Харрис — «Чернобыль»
  • Сэм Рокуэлл — «Фосси/Вердон»
  • Джаррель Джером — «Когда они нас увидят»
  • Хью Грант — «Чрезвычайно английский скандал»

Лучшая женская роль в мини-сериале или телефильме

  • Эми Адамс — «Острые предметы»
  • Патриша Аркетт — «Побег из тюрьмы Даннемора»
  • Онжаню Эллис — «Когда они нас увидят»
  • Джои Кинг — «Притворство»
  • Ниси Нэш — «Когда они нас увидят»
  • Мишель Уильямс — «Фосси/Вердон»

Лучшая мужская роль второго плана в драматическом сериале

  • Алфи Аллен — «Игра престолов»
  • Джонатан Бэнкс — «Лучше звоните Солу»
  • Николай Костер-Вальдау — «Игра престолов»
  • Джанкарло Эспозито — «Лучше звоните Солу»
  • Майкл Келли — «Карточный домик»
  • Крис Салливан — «Это мы»

Лучшая женская роль второго плана в драматическом сериале

  • Гвендолин Кристи — «Игра престолов»
  • Лина Хиди — «Игра престолов»
  • Джулия Гарнер — «Озарк»
  • Фиона Шоу — «Убивая Еву»
  • Софи Тернер — «Игра престолов»
  • Мэйси Уильямс — «Игра престолов»
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Лучшая мужская роль второго плана в комедийном сериале

  • Алан Аркин — «Метод Комински»
  • Энтони Кэрриган — «Барри»
  • Тони Хейл — «Вице-президент»
  • Стивен Рут — «Барри»
  • Тони Шэлуб — «Удивительная миссис Мейзел»
  • Генри Уинклер — «Барри»

Лучшая женская роль второго плана в комедийном сериале

  • Алекс Борштейн — «Удивительная миссис Мейзел»
  • Анна Кламски — «Вице-президент»
  • Оливия Колман — «Дрянь»
  • Сиан Клиффорд — «Дрянь»
  • Бетти Гилпин — «Блеск»
  • Сара Голдберг — «Барри»
  • Марин Хинкль — «Удивительная миссис Мейзел»
  • Кейт МакКиннон — Saturday Night Live

Лучшая мужская роль второго плана в мини-сериале или телефильме

  • Стеллан Скарсгард — «Чернобыль»
  • Пол Дано — «Побег из тюрьмы Даннемора»
  • Бен Уишоу — «Чрезвычайно английский скандал»
  • Асанте Блэк — «Когда они нас увидят»
  • Джон Легуизамо — «Когда они нас увидят»
  • Майкл Кеннет Уильямс — «Когда они нас увидят»
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Выдающийся эпизод анимационного сериала

Выдающаяся анимационная короткометражка

Церемония вручения премии в 2019-м состоится 22 сентября.

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Среди номинированных сериалов немало фантастики. Награды вручат в сентябре.

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Кот-редактор
Кот-редактор
Emperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.

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