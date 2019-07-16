16 июля жюри организаторы 71-й премии «Эмми» объявили номинантов за прошедший год.
В число фаворитов вырвалась «Игра престолов», которую выдвинули на 32 номинации — это рекорд для сериала за один год. В целом, нынешнюю премию можно назвать успехом HBO, ведь суммарно проекты канала выдвинули на 137 номинации. Он обогнал даже Netflix со 117 номинациями.
Помимо «Престолов» в число лидеров вырвались сериалы «Удивительная миссис Мейзел» (20 номинаций), «Чернобыль» (19), передача Saturday Night Live (18), «Барри», «Фосси/Вердон» (по 17 у каждой) и «Когда они нас увидят» (16).
Вот лидеры основных номинаций:
Лучший драматический сериал
- «Лучше звоните Солу»
- «Телохранитель»
- «Игра престолов»
- «Убивая Еву»
- «Озарк»
- «Поза»
- «Наследники»
- «Это мы»
Лучший комедийный сериал
- «В лучшем мире»
- «Барри»
- «Дрянь»
- «Жизнь матрешки»
- «Шиттс Крик»
- «Удивительная миссис Мейзел»
Лучший мини-сериал
- «Чернобыль»
- «Побег из тюрьмы Даннемора»
- «Фосси/Вердон»
- «Острые предметы»
- «Когда они нас увидят»
Лучший телефильм
- «Черное зеркало: Брандашмыг»
- «Брексит»
- «Дэдвуд»
- «Король Лир»
- «Мой ужин с Эрве»
Лучшая мужская роль в драматическом сериале
- Джейсон Бейтман — «Озарк»
- Стерлинг К. Браун — «Это мы»
- Кит Харингтон — «Игра престолов»
- Боб Оденкёрк — «Лучше звоните Солу»
- Майло Вентимилья — «Это мы»
Лучшая женская роль в драматическом сериале
- Виола Дэвис — «Как избежать наказания за убийство»
- Эмилия Кларк — «Игра престолов»
- Джоди Комер — «Убивая Еву»
- Сандра О — «Убивая Еву»
- Лора Линни — «Озарк»
- Мэнди Мур — «Это мы»
- Робин Райт — «Карточный домик»
Лучшая мужская роль в комедийном сериале
- Энтони Андерсон — «Повзрослевшие»
- Дон Чидл — «Черный понедельник»
- Тед Дэнсон — «В лучшем мире»
- Майкл Дуглас — «Метод Комински»
- Билл Хейдер — «Барри»
- Юджин Леви — «Шиттс Крик»
Лучшая женская роль в комедийном сериале
- Кристина Эпплгейт — «Мертв для меня»
- Рейчел Броснахэн — «Удивительная миссис Мейзел»
- Джулия Луис-Дрейфус — «Вице-президент»
- Наташа Лионн — «Жизнь матрешки»
- Кэтрин О’Хара — «Шиттс Крик»
- Фиби Уоллер-Бридж — «Дрянь»
Лучшая мужская роль в мини-сериале или телефильме
- Махершала Али — «Настоящий детектив»
- Бенисио Дель Торо — «Побег из тюрьмы Даннемора»
- Ричард Харрис — «Чернобыль»
- Сэм Рокуэлл — «Фосси/Вердон»
- Джаррель Джером — «Когда они нас увидят»
- Хью Грант — «Чрезвычайно английский скандал»
Лучшая женская роль в мини-сериале или телефильме
- Эми Адамс — «Острые предметы»
- Патриша Аркетт — «Побег из тюрьмы Даннемора»
- Онжаню Эллис — «Когда они нас увидят»
- Джои Кинг — «Притворство»
- Ниси Нэш — «Когда они нас увидят»
- Мишель Уильямс — «Фосси/Вердон»
Лучшая мужская роль второго плана в драматическом сериале
- Алфи Аллен — «Игра престолов»
- Джонатан Бэнкс — «Лучше звоните Солу»
- Николай Костер-Вальдау — «Игра престолов»
- Джанкарло Эспозито — «Лучше звоните Солу»
- Майкл Келли — «Карточный домик»
- Крис Салливан — «Это мы»
Лучшая женская роль второго плана в драматическом сериале
- Гвендолин Кристи — «Игра престолов»
- Лина Хиди — «Игра престолов»
- Джулия Гарнер — «Озарк»
- Фиона Шоу — «Убивая Еву»
- Софи Тернер — «Игра престолов»
- Мэйси Уильямс — «Игра престолов»
Лучшая мужская роль второго плана в комедийном сериале
- Алан Аркин — «Метод Комински»
- Энтони Кэрриган — «Барри»
- Тони Хейл — «Вице-президент»
- Стивен Рут — «Барри»
- Тони Шэлуб — «Удивительная миссис Мейзел»
- Генри Уинклер — «Барри»
Лучшая женская роль второго плана в комедийном сериале
- Алекс Борштейн — «Удивительная миссис Мейзел»
- Анна Кламски — «Вице-президент»
- Оливия Колман — «Дрянь»
- Сиан Клиффорд — «Дрянь»
- Бетти Гилпин — «Блеск»
- Сара Голдберг — «Барри»
- Марин Хинкль — «Удивительная миссис Мейзел»
- Кейт МакКиннон — Saturday Night Live
Лучшая мужская роль второго плана в мини-сериале или телефильме
- Стеллан Скарсгард — «Чернобыль»
- Пол Дано — «Побег из тюрьмы Даннемора»
- Бен Уишоу — «Чрезвычайно английский скандал»
- Асанте Блэк — «Когда они нас увидят»
- Джон Легуизамо — «Когда они нас увидят»
- Майкл Кеннет Уильямс — «Когда они нас увидят»
Выдающийся эпизод анимационного сериала
- «Большой рот» — The Planned Parenthood Show
- «Бургеры Боба» — Just One of the Boyz 4 Now
- «Конь БоДжек» — Free Churro
- «Время приключений» — Come Along With Me
- «Симпсоны» — Mad About the Toy
Выдающаяся анимационная короткометражка
- «Любовь, смерть и роботы» — The Witness
- «Робоцып» — Why Is It Wet?
- «Губка Боб Квадратные штаны» — Plankton Paranoia
- «Вселенная Стивена» — Reunited
- «Юные Титаны вперёд!» — Nostalgia Is Not a Substitute for an Actual Story
Церемония вручения премии в 2019-м состоится 22 сентября.
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