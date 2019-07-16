16 июля жюри организаторы 71-й премии «Эмми» объявили номинантов за прошедший год.

В число фаворитов вырвалась «Игра престолов», которую выдвинули на 32 номинации — это рекорд для сериала за один год. В целом, нынешнюю премию можно назвать успехом HBO, ведь суммарно проекты канала выдвинули на 137 номинации. Он обогнал даже Netflix со 117 номинациями.

Помимо «Престолов» в число лидеров вырвались сериалы «Удивительная миссис Мейзел» (20 номинаций), «Чернобыль» (19), передача Saturday Night Live (18), «Барри», «Фосси/Вердон» (по 17 у каждой) и «Когда они нас увидят» (16).

Вот лидеры основных номинаций:

Лучший драматический сериал

«Лучше звоните Солу»

«Телохранитель»

«Игра престолов»

«Убивая Еву»

«Озарк»

«Поза»

«Наследники»

«Это мы»

Лучший комедийный сериал

«В лучшем мире»

«Барри»

«Дрянь»

«Жизнь матрешки»

«Шиттс Крик»

«Удивительная миссис Мейзел»

Лучший мини-сериал

«Чернобыль»

«Побег из тюрьмы Даннемора»

«Фосси/Вердон»

«Острые предметы»

«Когда они нас увидят»

Лучший телефильм

Лучшая мужская роль в драматическом сериале

Джейсон Бейтман — «Озарк»

Стерлинг К. Браун — «Это мы»

Кит Харингтон — «Игра престолов»

Боб Оденкёрк — «Лучше звоните Солу»

Майло Вентимилья — «Это мы»

Лучшая женская роль в драматическом сериале

Виола Дэвис — «Как избежать наказания за убийство»

Эмилия Кларк — «Игра престолов»

Джоди Комер — «Убивая Еву»

Сандра О — «Убивая Еву»

Лора Линни — «Озарк»

Мэнди Мур — «Это мы»

Робин Райт — «Карточный домик»

Лучшая мужская роль в комедийном сериале

Энтони Андерсон — «Повзрослевшие»

Дон Чидл — «Черный понедельник»

Тед Дэнсон — «В лучшем мире»

Майкл Дуглас — «Метод Комински»

Билл Хейдер — «Барри»

Юджин Леви — «Шиттс Крик»

Лучшая женская роль в комедийном сериале

Кристина Эпплгейт — «Мертв для меня»

Рейчел Броснахэн — «Удивительная миссис Мейзел»

Джулия Луис-Дрейфус — «Вице-президент»

Наташа Лионн — «Жизнь матрешки»

Кэтрин О’Хара — «Шиттс Крик»

Фиби Уоллер-Бридж — «Дрянь»

Лучшая мужская роль в мини-сериале или телефильме

Махершала Али — «Настоящий детектив»

Бенисио Дель Торо — «Побег из тюрьмы Даннемора»

Ричард Харрис — «Чернобыль»

Сэм Рокуэлл — «Фосси/Вердон»

Джаррель Джером — «Когда они нас увидят»

Хью Грант — «Чрезвычайно английский скандал»

Лучшая женская роль в мини-сериале или телефильме

Эми Адамс — «Острые предметы»

Патриша Аркетт — «Побег из тюрьмы Даннемора»

Онжаню Эллис — «Когда они нас увидят»

Джои Кинг — «Притворство»

Ниси Нэш — «Когда они нас увидят»

Мишель Уильямс — «Фосси/Вердон»

Лучшая мужская роль второго плана в драматическом сериале

Алфи Аллен — «Игра престолов»

Джонатан Бэнкс — «Лучше звоните Солу»

Николай Костер-Вальдау — «Игра престолов»

Джанкарло Эспозито — «Лучше звоните Солу»

Майкл Келли — «Карточный домик»

Крис Салливан — «Это мы»

Лучшая женская роль второго плана в драматическом сериале

Гвендолин Кристи — «Игра престолов»

Лина Хиди — «Игра престолов»

Джулия Гарнер — «Озарк»

Фиона Шоу — «Убивая Еву»

Софи Тернер — «Игра престолов»

Мэйси Уильямс — «Игра престолов»

Лучшая мужская роль второго плана в комедийном сериале

Алан Аркин — «Метод Комински»

Энтони Кэрриган — «Барри»

Тони Хейл — «Вице-президент»

Стивен Рут — «Барри»

Тони Шэлуб — «Удивительная миссис Мейзел»

Генри Уинклер — «Барри»

Лучшая женская роль второго плана в комедийном сериале

Алекс Борштейн — «Удивительная миссис Мейзел»

Анна Кламски — «Вице-президент»

Оливия Колман — «Дрянь»

Сиан Клиффорд — «Дрянь»

Бетти Гилпин — «Блеск»

Сара Голдберг — «Барри»

Марин Хинкль — «Удивительная миссис Мейзел»

Кейт МакКиннон — Saturday Night Live

Лучшая мужская роль второго плана в мини-сериале или телефильме

Стеллан Скарсгард — «Чернобыль»

Пол Дано — «Побег из тюрьмы Даннемора»

Бен Уишоу — «Чрезвычайно английский скандал»

Асанте Блэк — «Когда они нас увидят»

Джон Легуизамо — «Когда они нас увидят»

Майкл Кеннет Уильямс — «Когда они нас увидят»

Выдающийся эпизод анимационного сериала

«Большой рот» — The Planned Parenthood Show

«Бургеры Боба» — Just One of the Boyz 4 Now

«Конь БоДжек» — Free Churro

«Время приключений» — Come Along With Me

«Симпсоны» — Mad About the Toy

Выдающаяся анимационная короткометражка

«Любовь, смерть и роботы» — The Witness

«Робоцып» — Why Is It Wet?

«Губка Боб Квадратные штаны» — Plankton Paranoia

«Вселенная Стивена» — Reunited

«Юные Титаны вперёд!» — Nostalgia Is Not a Substitute for an Actual Story

Церемония вручения премии в 2019-м состоится 22 сентября.