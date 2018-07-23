Как известно, в четырнадцатом сезоне сериала «Сверхъестественное» будешь лишь двадцать эпизодов, то есть меньше, чем бывает обычно, — двадцать два или двадцать три. Но фанаты могут быть спокойны: с рейтингами у сериала всё в порядке, и причина кроется лишь в желании актёров и создателей сериала проводить больше времени с близкими. Об этом в недавнем интервью TV Line сообщил актёр Дженсен Эклс, который в сериале исполняет роль Дина Винчестера — старшего брата в семействе охотников на нечисть.

Сокращение пары эпизодов подарило нам почти целый дополнительный месяц в году — обычно у нас около двух с половиной месяцев перерыва, и они проходят очень быстро.

Дженсен Эклс

На Comic-Con канал The CW показал свежий ролик, посвящённый «Сверхъестественному». Премьера нового сезона состоится 11 октября.