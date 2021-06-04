«Почему здесь так темно?» — первый тизер сиквела «Шазама!»

3 мая в сети появился короткий тизер продолжения «Шазама» с подзаголовком «Ярость богов», в котором герой предстал в обновленном супергеройском костюме.
Почему здесь так темно? Пожалуй, было бы неплохо включить хоть одну лампочку!
Творческая команда осталась прежней: постановкой займется режиссер оригинальной картины Дэвид Сандберг, а сценарий напишет Генри Гайден. Также главные роли вновь исполнят Закари Ливай и Эшер Энджел.
В России «Шазам! Ярость богов» выйдет 1 июня 2023 года.
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Дмитрий Кинский | 24.03.2021
Для нее придумали нового персонажа.
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