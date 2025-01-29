Поджигателю Kyoto Animation вынесли окончательный приговор

Синдзи Аобу внезапно отозвал апелляцию. Поэтому судебный процесс завершился, и смертный приговор вынесен окончательно. Верховный суд Осаки объявил , что виновный в поджоге Kyoto Animation

Когда состоится смертная казнь, не уточняется.

Еще в конце января 2024 года о кружной суд Киото вынес свой вердикт, но тогда защита, представляющая интересы Аобы, подала апелляцию на это решение.

В декабре 2023 года прокуроры заявили, что будут добиваться смертной казни, в то время как защита хотела получить смягчение наказания, поскольку Аоба совершил преступление не в здравом рассудке.

Напомним, 18 июля 2019 года Синдзи Аоба поджег Kyoto Animation, когда в студии находилось 70 человек: 36 сотрудников погибли и еще 32 получили травмы.

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