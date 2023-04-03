Подкаст: Resident Evil, Уэс Андерсон, Джон Уик и другие в новостном спецвыпуске от 3 апреля

Понедельник начинается с «Фантастических новостей»! Рассказываем о самых важных событиях из мира гик-культуры за прошедшую неделю и делимся своими впечатлениями. У микрофона уже традиционно Никита Волкович — поехали!
В этом выпуске:
- Режиссёр «Солнцестояния» Ари Астер разыграл собственных фанатов на 1 апреля — получилось жутко и прикольно!
- Как игроки (почти) починили порт The Last of Us: Part I на ПК!
- Сколько стоил отечественный аналог IMAX и каким будет первым фильм с новой технологией?
А ещё — сразу две рекомендации:
- Василий Владимирский рассказывает о «Новом будущем» — амбициозной антологии под редакцией Сергея Шикарева.
- А ведущий Никита Волкович рассказывает, почему Tainted Grail: The Fall of Avalon стоит попробовать всем любителям «Древних свитков» — пусть это и ранний доступ!
Приятного прослушивания!
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Список упомянутых главных статей за неделю:
- Дарья Беленкова рассказала о переиздании комикса «Приключения Колобков»! Братьев Пилотов точно знают все дети 80-х и 90-х, но понравится ли комикс новому поколению читателей? Ответы — в материале.
- Анна-Теодора Куркина написала рецензию на второй сезон шоу «Тень и Кость» от Netflix! В продолжение «царь-панка» попытались уместить сразу шесть книг оригинального цикла — что же могло пойти не так?
- Обязательно загляните в блог издательства fanzon: там писатель Ричард Суон рассказывает, как он создавал систему «судебной магии» для своего фэнтезийного цикла «Правосудие Королей».
- Вы наверняка задумывались о том, почему вообще мы постоянно рассказываем о Джоне Уике? Игорь Хованский отвечает — потому что это уже не реалистичный боевик, а городское фэнтези! И объясняет, как устроен этот странный мир, в котором всем правит… сеть отелей!
- А вот другой фэнтезийный мир на экраны, похоже, уже не вернётся. Инар Искендирова посмотрела второй сезон шоу «Карнивал Роу» и спешит поделиться своими впечатлениями.
- А вот какое фэнтези на этой неделе нас неиронично порадовало, так это «Подземелья и драконы: честь среди воров». Александр Стрепетилов уверяет: даже если вы ни разу не играли в настольные ролевые игры, этот фильм вам абсолютно точно понравится.
- И он же подготовил дайджест сериалов апреля, в котором ожидается много разных интересных новинок: от громких хитов вроде дорогущего шпионского НФ-боевика и фэнтези-аниме до мультивселенной оргазмов, монахини против ИИ и переосмысления Кроненберга.
- Наконец, «Фантастический подкаст»! На прошлой неделе Даниил Кортез, Даниил Ряснянский и Евгения Сафонова обсудили The Last of Us: и игру, и телесериал. Осторожно: много спор, споров и спойлеров!
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