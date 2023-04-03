Подкаст: Resident Evil, Уэс Андерсон, Джон Уик и другие в новостном спецвыпуске от 3 апреля

Понедельник начинается с «Фантастических новостей»! Рассказываем о самых важных событиях из мира гик-культуры за прошедшую неделю и делимся своими впечатлениями. У микрофона уже традиционно Никита Волкович — поехали!

В этом выпуске:

Режиссёр «Солнцестояния» Ари Астер разыграл собственных фанатов на 1 апреля — получилось жутко и прикольно!

Как игроки (почти) починили порт The Last of Us: Part I на ПК!

Сколько стоил отечественный аналог IMAX и каким будет первым фильм с новой технологией?

А ещё — сразу две рекомендации:

Василий Владимирский рассказывает о «Новом будущем» — амбициозной антологии под редакцией Сергея Шикарева.

А ведущий Никита Волкович рассказывает, почему Tainted Grail: The Fall of Avalon стоит попробовать всем любителям «Древних свитков» — пусть это и ранний доступ!

Приятного прослушивания!

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Список упомянутых главных статей за неделю: