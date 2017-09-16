Новость, в которой прекрасно всё.

15 сентября полиция Сингапура поймала «Волан-де-Морта» — злоумышленника, который подписывался именем знаменитого злодея из серии о Гарри Поттере. Об этом сообщает издание Channel NewsAsia.

Преступник угрожал своим жертвам и требовал от них деньги. Правда, рассчитаться с «Волан-де-Мортом» можно было только с помощью перевода на биткоин-счёт — никакого гоблинского золота. Издание сообщает, что в полицию пожаловалось около 15 человек. Жертвы получали угрозы «в причинении вреда им и их семьям».

Как отмечают органы правопорядка, в итоге «Волан-де-Морту» никто деньги так и не перевёл. Теперь мужчине грозит от двух до пяти лет лишения свободы. Но это он ещё легко отделался — а ведь мог оказаться в Азкабане!