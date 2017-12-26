Поклонник Warhammer представил фан-трейлер по событиям вселенной

Пользователь YouTube Mark Louis Spark представил фанатский трейлер к несуществующему фильму Death of Hope, действие которого разворачивается во вселенной Warhammer 40 000. Посмотрите, что у него получилось!
В основу ролика легла битва на Калте — это одно из многочисленных сражений во времена Ереси Хоруса, главного события во всей вселенной. В начале трейлера упоминаются Примархи Ангрон и Лоргар, которые присоединились к Хаосу и начали нести кровавую резню в 500 мирах Ультрамара.
В Death of Hope хватает жестокости и безнадёжности, которые отлично подчёркивают мрачную атмосферу вселенной. Фанатов Warhammer ролик так и вовсе привёл в восторг, а Бог-Император лично одобрил этот фильм!comments powered by HyperComments
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