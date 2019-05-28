Полный трейлер «Болотной твари» — нового сериала DC Universe

DC Universe выпустили полный трейлер «Болотной твари» — третьего сериала платформы (первыми двумя были «Титаны» и «Роковой патруль»). Уже по ролику бросается в глаза мрачный подход, характерный скорее для фильмов ужасов — впрочем, это неудивительно, ведь фильм продюсирует Джеймс Ван («Астрал», «Заклятие», «Пила»).

Сюжет шоу расскажет об исследователе центра контроля и профилактики заболеваний Эбби Аркейн, которая возвращается в родной город Хоума (штат Луизиана), чтобы разобраться в происхождении смертельного болотного вируса. Она сближается со своим коллегой Алеком Холландом, который погибает на болоте и возвращается к жизни в виде человекообразной растительной массы. Теперь его цель — защита болота в Хоума, природного мира в целом и человечества от террористических (в том числе инопланетных) угроз.

Пилот сериала про одного из главных антигероев DC увидит свет уже 31 мая на площадке DC Universe. В России шоу будет показывать «КиноПоиск». Всего в нём будет десять эпизодов.