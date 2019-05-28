Полный трейлер «Болотной твари» — нового сериала DC Universe Кот-редактор 28.05.2019 Новости, Яндекс 0 минут на чтение DC Universe выпустили полный трейлер «Болотной твари» — третьего сериала платформы (первыми двумя были «Титаны» и «Роковой патруль»). Уже по ролику бросается в глаза мрачный подход, характерный скорее для фильмов ужасов — впрочем, это неудивительно, ведь фильм продюсирует Джеймс Ван («Астрал», «Заклятие», «Пила»). Сюжет шоу расскажет об исследователе центра контроля и профилактики заболеваний Эбби Аркейн, которая возвращается в родной город Хоума (штат Луизиана), чтобы разобраться в происхождении смертельного болотного вируса. Она сближается со своим коллегой Алеком Холландом, который погибает на болоте и возвращается к жизни в виде человекообразной растительной массы. Теперь его цель — защита болота в Хоума, природного мира в целом и человечества от террористических (в том числе инопланетных) угроз. Пилот сериала про одного из главных антигероев DC увидит свет уже 31 мая на площадке DC Universe. В России шоу будет показывать «КиноПоиск». Всего в нём будет десять эпизодов. Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Кот-редакторEmperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.Показать комментарии () Комментарии (Правила дискуссии) Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта. Правила участия в обсуждении Пожалуйста, уважайте чужую точку зрения: будьте вежливы друг к другу и автору статьи. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания и ненормативную лексику, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, ссылки на другие ресурсы, рекламные сообщения. Работает фильтр — ваше сообщение может попасть на премодерацию. Если ваше сообщение не было пропущено модератором, значит, вы нарушили одно из этих правил. Подпишитесь на нашу рассылку! Самое интересное из мира фантастики — коротко. Я хочу подписаться на: Еженедельные новости фантастики Ежедневные новости фантастики Даю согласие на обработку моих персональных данных и принимаю пользовательское соглашение сайта. Оставьте это поле пустым, если вы человек: