Сервис Netflix опубликовал тизеры четвёртого сезона сериала «Чёрное зеркало». Каждый тизер анонсирует отдельный эпизод, всего их будет шесть, как и в третьем сезоне. Дата выхода пока остаётся неизвестной, предполагается, что шоу выйдет либо в конце 2017, либо в начале 2018 года.
Серия 1: Arkangel
Режиссёр: Джоди Фостер («Молчание ягнят», «Оранжевый — хит сезона», «Элизиум: Рай не на земле»).
О чём: о чрезмерном родительском контроле и воспитании детей.
Серия 2: USS Callister
Режиссёр: Тоби Хэйнс («Шерлок», «Доктор Кто», «Джонатан Стрейндж и мистер Норелл»).
О чём: об экипаже космического корабля USS Callister, который очень напоминает героев сериала «Стар Трек».
Серия 3: Crocodile
Режиссёр: Джон Хиллкоут («Дорога» с Вигго Мортенсеном).
О чём: о мире будущего, в котором воспоминания уже не могут оставаться чем-то личным.
Эпизод 4: Hang the DJ
Режиссёр: Тимоти Ван Паттен («Прослушка», «Клан Сопрано», «Рим»)
О чём: о новой технологии, которая призвана помогать в отношениях.
Эпизод 5: Metalhead
Режиссёр: Дэвид Слэйд («Ганнибал», «Американские боги»).
О чём: о напряжённом и смертельном преследовании таинственной «собакой».
Эпизод 6: Black Museum
Режиссёр: Колм Маккарти («Шерлок», «Доктор Кто», «Улица потрошителя»).
О чём: о музее с необычными экспонатами, куда попадает незадачливый одинокий путник.
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