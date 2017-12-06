Сервис Netflix опубликовал тизеры четвёртого сезона сериала «Чёрное зеркало». Каждый тизер анонсирует отдельный эпизод, всего их будет шесть, как и в третьем сезоне. Дата выхода пока остаётся неизвестной, предполагается, что шоу выйдет либо в конце 2017, либо в начале 2018 года.

Серия 1: Arkangel

Режиссёр: Джоди Фостер («Молчание ягнят», «Оранжевый — хит сезона», «Элизиум: Рай не на земле»).

О чём: о чрезмерном родительском контроле и воспитании детей.

Серия 2: USS Callister

Режиссёр: Тоби Хэйнс («Шерлок», «Доктор Кто», «Джонатан Стрейндж и мистер Норелл»).

О чём: об экипаже космического корабля USS Callister, который очень напоминает героев сериала «Стар Трек».

Серия 3: Crocodile

Режиссёр: Джон Хиллкоут («Дорога» с Вигго Мортенсеном).

О чём: о мире будущего, в котором воспоминания уже не могут оставаться чем-то личным.

Эпизод 4: Hang the DJ

Режиссёр: Тимоти Ван Паттен («Прослушка», «Клан Сопрано», «Рим»)

О чём: о новой технологии, которая призвана помогать в отношениях.

Эпизод 5: Metalhead

Режиссёр: Дэвид Слэйд («Ганнибал», «Американские боги»).

О чём: о напряжённом и смертельном преследовании таинственной «собакой».

Эпизод 6: Black Museum

Режиссёр: Колм Маккарти («Шерлок», «Доктор Кто», «Улица потрошителя»).

О чём: о музее с необычными экспонатами, куда попадает незадачливый одинокий путник.