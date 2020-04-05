Режиссер «Шазама!» и «Проклятия Аннабель: Зарождение зла» Дэвид Сандберг не тратит время на карантине зря: на днях он выпустил новый короткометражный хоррор — Shadowed.

Действие картины разворачивается в квартире, где внезапно выключается свет. Женщина, которая в ней живет, достает фонарик и обнаруживает, что с тенями что-то не так — их отбрасывают предметы и существа, которых нет дома.

Единственную роль в ленте сыграла жена Сандберга — Лотта Лостен. По словам постановщика, Shadowed — своего рода дополнение к «Гаснет свет» (Lights Out).

Напомним, в 2013 году Дэвид выпустил короткометражку «Гаснет свет», которая впоследствии переросла в полноценный метр. Фильм собрал около 150 миллионов долларов при бюджете в 4,9 миллиона.

Сейчас Сандберг работает над продолжением «Шазама!», которое должно выйти весной 2022 года.