КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналБлогиподкаст

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

«Кошмар на улице Вязов»: долгая и страшная история Фредди Крюгера
Какие фильмы смотреть в ноябре 2024? Мировые премьеры (уж какие есть)
Какие фильмы смотреть в ноябре 2024-го в кино? Фантастика, сказки и просто дичь
Новые фильмы ужасов, которые вы могли пропустить: от инди до Индии

Классика

За что мы любим Роберта Дауни-младшего
Новости
«Поверь мне в последний раз» — первый тизер фильма «Миссия невыполнима: Последняя расплата»
Дмитрий Кинский
11 ноября 17:16
192
1 минута на чтение
Paramount Pictures опубликовала первый (и крайне пафосный!) тизер-трейлер новой части «Миссии невыполнима» с подзаголовком «Последняя расплата».
Это прямое продолжение фильма 2023 года, в котором главному герою предстоит дать отпор искусственному интеллекту и старому врагу.
В режиссерском кресле вновь Кристофер Маккуорри, который снял последние фильмы во франшизе. А главную роль, естественно, исполняет Том Круз.
Премьера состоится 23 мая 2025 года.
Кликни,
чтобы посмотреть видео
you-video
Почему-то с IP адресов других стран ничего не тормозит

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

Рекомендуем
Как покупать игры в Steam и Epic Games Store
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
Мир фантастики №252 (ноябрь 2024)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Старая добрая кинофантастика»
1 290 ₽
Купить
Статьи

Новости

СМИ: Марка Райлэнса рассматривают на роль Дамблдора в сериале «Гарри Поттер»

Новости

«Игра престолов» в космосе — первые обзоры сериала «Дюна: Пророчество»
Премьера ожидается 17 ноября.

Новости

Топ-20 самых высокооцененных оригинальных игр XXI века по версии Metacritic
Perfect Dark и Halo: Combat Evolved заняли первые два места.

Новости

Колин Фаррел подписался на три фильма про Бэтмена
В сиквеле у него будет пять или шесть сцен

Новости

The Last of Us, «Дюна: Пророчество» и приквел «Оно» — HBO показала свои будущие сериалы
Ближайшей премьерой станет «Дюна: Пророчество».

Новости

По стелс-хоррору Hello Neighbor снимут фильм
Сценарий напишет автор экранизации Five Nights at Freddy’s.

Новости

Обсуждение киберпанка и создание карт НФ-миров — закончился симпозиум «Создавая будущее»
Участие приняли более 6 тысяч человек из 101 государства

Новости

Hobby World выпустила настольную стратегию «Тундра»
Рассчитана на компанию от двух до четырех человек

Новости

«Модель для сборки» отметит 29 день рождения программой «Искусственный интеллект»
Мероприятие пройдет 1 декабря

Новости

Слух: про Джокера из «Бэтмена» Мэтта Ривза могут снять сериал
Клоун также должен стать главным злодеем в третьем «Бэтмене».
Показать ещё
Рекомендуем
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты