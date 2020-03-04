4 марта — важный день для всех поклонников настольных ролевых игр. Не важно, зачищаете ли вы подземелья в Dungeons & Dragons, исследуете ли космос командой Звёздного флота, изучаете ли Зону в «Мутантах» или отыгрываете ли кошек в Fate Core — в этот праздник все игроки поздравляют ведущих (Хозяев Подземелий, Хранителей, Мастеров Церемоний, Рассказчиков и т.д.).

Эта дата значима по двум причинам. В 2002 году на форумах сообщества EN World участники предложили выбрать день, чтобы отмечать увлечение настольными ролевыми играми. Многим понравилась идея пользователя Spunkrat, который обыграл фразу March Fo(u)rth for GM’s Day! С тех пор и начали праздновать.

Ровно спустя шесть лет праздник приобрёл мрачный оттенок — 4 марта 2008 года умер соавтор Dungeons & Dragons геймдизайнер Гэри Гайгэкс. Мы много писали о его вкладе в настольные ролевые игры, он стоял у истоков и стал настоящим символом поп-культуры. Гайгэкс упоминается в книге «Первому игроку приготовиться» и появляется в полнометражном мультфильме «Футурама: Игра Бендера». И это не говоря о сотне отсылок в современных играх и сериалах, от «Теории большого взрыва» до «Очень странных дел»!

Вы можете спросить, почему существует день ведущего, но не существует дня игрока? В качестве ответа сочинили вот такой красноречивый мем:

Тематические сообщества и пользователи не остались в стороне!













Happy Dungeon Masters Day! С праздником, коллеги!

Неиссякаемого вдохновения, крутейших сюжетных поворотов, и да неподвластны будут ваши партии сторонним обстоятельствам! Игроки, самое время бежать поздравлять своих ДМов

Не только же на играх к ним приставать)) pic.twitter.com/xZwV9wwtLz — Неблагие вести с Данжа (@spitefuldungeon) March 4, 2020

Поздравляю всех своих коллег по эту сторону ширмы! Желаю каждому из вас миллиона свежих идей, готовых развивать сюжеты игроков и самых-самых лучших в мире игр, чтобы после них весь стол осознавал, что забыл как дышать! А тем, кто к нам ещё не присоединился — начинайте водить ;3 — 🎀Adriana @ Avernus (@_Glaceon) March 4, 2020

А теперь — немного бонусов.

Наши коллеги из Hobby World так же поздравляют всех причастных и объявляют, что на этой неделе при покупке любого товара в категории «Настольные ролевые игры» вас ждёт подарок!





А ещё они предлагают вам поучаствовать в творческом конкурсе, в котором разыгрывают книги по Pathfinder, Starfinder и Dungeons & Dragons!





Кроме того, самый крупный англоязычный сайт по продаже электронных версий материалов НРИ DriveTrhuRPG запустил распродажу наборов издателей и снизил цены на тысячи позиций. Такая же акция действует и на площадке Dungeon Masters Guild, где продаются PDF по Dungeons & Dragons.

Приятных вам игр от «Мира фантастики»!