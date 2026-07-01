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Праздник настольных игр к 25-летию Hobby World

Кот-император
1 июля 17:08
178
2 минуты на чтение
Сегодня — юбилей. Ровно 25 лет назад Михаил Акулов и Илья Карпинский основали компанию «Смарт». В 2010-м после слияния с «Миром фэнтези» Ивана Попова она превратилась в Hobby World — крупнейшего издателя настольных игр в России, выпустившего такие хиты как «Манчкин», «Каркассон», «Колонизаторы» и «Берсерк». Издательство проводит игротеку «Игрокон», в его холдинг входят Zvezda, Crowd Republic, «Фогейм». И наш «Мир фантастики» тоже выпускается Hobby World.
В честь юбилея Hobby World устраивает праздничный месяц для любителей настольных игр.
  • До 2 августа в магазинах Hobby Games каждую неделю будут скидки на ту или иную игру. Так, на этой неделе — скидки на «Зомбицид: Белая смерть», «Descent: Сказания тьмы», «Эверделл: Дальний берег» и другие мидкорные и хардкорные игры.
  • 22-28 июля — скидки на модели издательства Zvezda.
  • Те, кто сфотографируется в магазине Hobby Games и выложит фото с хэштегом #25летМХ, могут выиграть промокод.
  • Каждую неделю в клубах Hobby Games и «Мосигра» будут проходить игротеки. Билеты на них можно как купить, так и выиграть в соцсетях этих клубов.
  • «Фогейм» выпустил промокоды с внутриигровыми наградами для игроков в Lineage 2, Point Blank, «Берсерк Герои Онлайн», Aion Classic и Blade & Soul NEO.
А «Мир фантастики» просто поздравляет коллег с юбилеем!

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Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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