Праздник настольных игр к 25-летию Hobby World

Сегодня — юбилей. Ровно 25 лет назад Михаил Акулов и Илья Карпинский основали компанию «Смарт». В 2010-м после слияния с «Миром фэнтези» Ивана Попова она превратилась в Hobby World — крупнейшего издателя настольных игр в России, выпустившего такие хиты как «Манчкин», «Каркассон», «Колонизаторы» и «Берсерк». Издательство проводит игротеку «Игрокон», в его холдинг входят Zvezda, Crowd Republic, «Фогейм». И наш «Мир фантастики» тоже выпускается Hobby World.