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    Прием работ на премию «Новая фантастика» продлили на месяц

    2 ноября 2021
    02.11.2021
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    Организаторы литературной премии «Новая фантастика» решили продлить срок приема работ на месяц — до 15 декабря вместо 15 ноября.

    Связано это с тем, что многие авторы попросили дать больше времени, чтобы дописать свои произведения.

    По словам организаторов, они уже получили больше сотни рассказов из разных городов России и других стран.

    Напомним, сначала работы друг друга оценят сами конкурсанты, затем — профессиональные критики, писатели и журналисты, а в конце — основное жюри.

    В этом сезоне в состав главного жюри вошли Шимун Врочек, Павел Корнев, Алексей Махров, Александра Черчень,, Борис Юлин, Владимир Ларионов и Вячеслав Бакулин.

    Призы следующие:

    • Гонорарная публикация в ежегодной антологии «Новая фантастика»;
    • Мастер-класс от специалистов и членов жюри конкурса;
    • Призы по 15 000 рублей для авторов 10 лучших рассказов и 50 000 рублей за лучший
      рассказ.
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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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