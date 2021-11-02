Прием работ на премию «Новая фантастика» продлили на месяц

Организаторы литературной премии «Новая фантастика» решили продлить срок приема работ на месяц — до 15 декабря вместо 15 ноября.
Связано это с тем, что многие авторы попросили дать больше времени, чтобы дописать свои произведения.
По словам организаторов, они уже получили больше сотни рассказов из разных городов России и других стран.
Напомним, сначала работы друг друга оценят сами конкурсанты, затем — профессиональные критики, писатели и журналисты, а в конце — основное жюри.
В этом сезоне в состав главного жюри вошли Шимун Врочек, Павел Корнев, Алексей Махров, Александра Черчень,, Борис Юлин, Владимир Ларионов и Вячеслав Бакулин.
Призы следующие:
- Гонорарная публикация в ежегодной антологии «Новая фантастика»;
- Мастер-класс от специалистов и членов жюри конкурса;
- Призы по 15 000 рублей для авторов 10 лучших рассказов и 50 000 рублей за лучший
рассказ.
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