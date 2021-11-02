Прием работ на премию «Новая фантастика» продлили на месяц

Организаторы литературной премии «Новая фантастика» решили продлить срок приема работ на месяц — до 15 декабря вместо 15 ноября.

Связано это с тем, что многие авторы попросили дать больше времени, чтобы дописать свои произведения.

По словам организаторов, они уже получили больше сотни рассказов из разных городов России и других стран.

Напомним, сначала работы друг друга оценят сами конкурсанты, затем — профессиональные критики, писатели и журналисты, а в конце — основное жюри.

В этом сезоне в состав главного жюри вошли Шимун Врочек, Павел Корнев, Алексей Махров, Александра Черчень,, Борис Юлин, Владимир Ларионов и Вячеслав Бакулин.

Призы следующие: