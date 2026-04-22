Пришелец Рокки из «Проекта „Конец света“» претендует на «Оскар»!

Amazon MGM планирует выдвинуть на «Оскар» театрального актера и кукловода Джеймса Ортиса, который «оживил» инопланетянина Рокки в «Проекте „Конец света“».
Его работа соответствует требованиям Американской киноакадемии в категории «Лучшая мужская роль второго плана».
Также Ортиса наверняка выдвинут на номинацию в других премиях: от Actor Awards до BAFTA. А вот на «Золотой глобус» его не пропустят, поскольку его организаторы не расценивают роль кукловода как актерскую игру.
Как отмечает Variety, картина, вероятно, поборется за награды в ключевых категориях на «Оскаре», включая «Лучший фильм» и «Лучшую режиссуру».
Технология, с помощью которой Энди Серкис сыграл Голлума, а актёры «Аватара» — на’ви, давно перестала быть сенсацией. Сейчас спорят о другом: когда, наконец, работу в motion capture признают настоящей актёрской игрой?
