Про Эдди Мансона из «Очень странных дел» выпустят комикс

Издательство Dark Horse Comics анонсировало новую мини-серию комиксов по мотивам сериала «Очень странные дела». На этот раз новеллу посвятят Эдди Мансону, который дебютировал в четвертом сезоне шоу.
Серия из четырех выпусков получила название Stranger Things and Dungeons & Dragons: The Rise of Hellfire и будет посвящена одному из главных увлечений Эдди — D&D. Читатели узнают, как герой стал лидером «Клуба Адского пламени» и познакомился с Лукасом, Дастином и Майком.
Первый выпуск The Rise of Hellfire поступит в продажу 19 февраля.