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Про Эдди Мансона из «Очень странных дел» выпустят комикс
Андрей Квасков
28 октября 15:46
153
1 минута на чтение
Издательство Dark Horse Comics анонсировало новую мини-серию комиксов по мотивам сериала «Очень странные дела». На этот раз новеллу посвятят Эдди Мансону, который дебютировал в четвертом сезоне шоу.

Серия из четырех выпусков получила название Stranger Things and Dungeons & Dragons: The Rise of Hellfire и будет посвящена одному из главных увлечений Эдди — D&D. Читатели узнают, как герой стал лидером «Клуба Адского пламени» и познакомился с Лукасом, Дастином и Майком.

Первый выпуск The Rise of Hellfire поступит в продажу 19 февраля.

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Андрей Квасков
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