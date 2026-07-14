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Про Мультяшного кота снимут хоррор

Дмитрий Кинский
14 июля 13:55
121
1 минута на чтение
TriStar Pictures (под крылом Sony) получила права на создание хоррора про интернет-персонажа Мультяшный кот (он же — Картун Кэт).
Его придумал художник Тревор Хендерсон. Что интересно, совсем недавно Warner Bros. купила права на фильм про другого его персонажа — Сиреноголового.
Продюсерами выступают Рой Ли и Скотт Глассголд, которые также занимаются адаптацией про Сиреноголового. В ближайшее время они приступят к поискам режиссера.
Мультяшный кот — древнее существо, которое использует коллективное человеческое сознание и воспоминания о старых мультиках, чтобы проявляться в нашей реальности и сеять хаос.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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