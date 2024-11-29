«Просто спаси Метрополис» — трейлер пятого сезона «Харли Квинн»

Стриминговый сервис Max опубликовал трейлер пятого сезона мультсериала для взрослых «Харли Квинн».

На этот раз действие развернется в Метрополисе, куда главная героиня переезжает из Готэма вместе с Айви.

Предыдущие сезоны выпускали в том числе на «Кинопоиске», но пока непонятно, будет ли пятый в российском онлайн-кинотеатре.

Премьера состоится 16 января 2025 года.

Кликни, чтобы посмотреть видео Почему-то с IP адресов других стран ничего не тормозит

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.