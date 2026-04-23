«Прямо как в видеоигре». Новый трейлер аниме All You Need is Kill

Студия Shout! выпустила новый трейлер аниме-фильма All You Need is Kill, новой вольной экранизации одноимённого ранобэ (иллюстрированной книги) Хироси Сакурадзаки. На той же книге основан фильм «Грань будущего» с Томом Крузом. Новая экранизация тоже отходит от оригинала, но в другую сторону: она начинается с предыстории показанных в старом фильме событий, а на первый план выходит другая героиня, Рита Вратаски.

Мультфильм уже вышел в Японии в кинотеатрах, а этот трейлер предназначен для западной аудитории, которая может теперь посмотреть его на стриминге. Уже посмотревшие критики оценили его высоко: у мультфильма 85% одобрения по данным Rotten Tomatoes.

Мир Фантастики YouTube

