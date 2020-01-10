«Путешествие героя началось»: трейлер сериала «Рагнарёк» от Netflix

Netflix представил полноценный трейлер норвежского сериала «Рагнарёк», который выходит под брендом Netflix Original. Шоу рассказывает о городке Эдда, где намечается противостояние асов и гигантов.

Шоу переосмысляет скандинавские мифы на современный лад — в духе «Всемогущих Джонсонов», но в более серьёзной манере. Среди главных героев — Магни, один из сыновей Тора. Согласно мифологии, ему довелось пережить Рагнарёк. Любопытно увидеть, как создатели обыграют его судьбу в сериале. Одна из загадок шоу — поиски тех самых гигантов, которым необходимо противостоять.

Премьера намечена на 31 января.