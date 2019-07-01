Путешествие продолжается: первый трейлер «Джуманджи: следующий уровень»

Sony Pictures опубликовали первый трейлер новой части приключенческого боевика «Джуманджи» — фильм получил подзаголовок «Следующий уровень».
Сиквел расскажет о том, как Спенсер пропадает внутри игры, а его друзьям приходится отправиться на его спасение. Но в процессе что-то идёт не так, из-за чего в игру попадают новые люди — дедушка Спенсера вместе со своим другом. На этот раз всё не ограничится одними джунглями — теперь герои посетят пустыню и даже ледяные горы!
Режиссёром сиквела выступил продюсер первой части Джейк Кэздан. К актёрскому составу оригинала присоединились Аквафина и Дэнни ДеВито.
«Джуманджи: Зов джунглей» стал кассовым хитом. При бюджете в 90 миллионов долларов картина собрала в рождественские праздники 2017 года (вышла вместе с восьмым эпизодом «Звёздных войн») 960 миллионов.
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