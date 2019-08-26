Мы уже рассказывали подробности о «Мандалорце» в материалах с выставки D23 Expo, где показали первый трейлер сериала. Но СМИ продолжаются делится новыми деталями о героях и временном промежутке шоу Фавро. Так, Entertainment Weekly опубликовало краткое досье пяти персонажей.

Мандалорец (Педро Паскаль)

Род занятий: охотник за головами.

Подробности: предпочитает работать в одиночку и очень привязан к своему имуществу (и, да, у него есть другое, настоящее имя…).

Мофф Гидеон (Джанкарло Эспозито)

Род занятий: кто-то вроде регионального военачальника.

Подробности: Моффы были секторальными губернаторами Первой Галактической Империи. Но теперь, когда Империя рухнула, губернаторы стали сами по себе, и у некоторых всё ещё в подчинении есть целые армии — и конкретно этот мофф очень амбициозен.

Кара Дюн (Джина Карано)

Род занятий: бывший член отряда имперских ударных штурмовиков.

Подробности: Сражалась в Галактической Гражданской войне под флагом Восстания.

Гриф Карга (Карл Уэзерс)

Род занятий: глава гильдии охотников за головами.

Подробности: просит Мандалорца взяться за работу, от которой отказались все остальные.

IG-11 (озвучен Тайкой Вайтити)

Род занятий: дроид — охотник за головами.

Подробности: в сериале его часто путают со знаменитым IG-88 (как и фанаты в реальной жизни, посмотревшие трейлер и путающие дроида с IG-88).

Кроме того, в сериале в эпизодических ролях появятся Наталия Тена («Гарри Поттер», «Игра престолов»), которая исполнила роль тви’лека:

А антагониста сыграет немецкий режиссёр, сценарист и актёр Вернер Херцог («Носферату — призрак ночи», «Соль и пламя», «Джек Ричер»).

«Мандалорец» начнёт выходит с 12 ноября на Disney+.