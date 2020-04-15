Привет, друзья!

Ещё вчера мы сообщали, что начинается рассылка апрельского номера, как сегодня утром нам сказали, что из-за карантинных мер журналы не могут отгрузить со склада. Поэтому мы опять вынуждены приостановить рассылку и продажу журналов. Приносим извинения, что поспешили сообщить о рассылке — ситуация меняется слишком быстро, а редакция не имеет возможности как-либо влиять на доставку. Нам очень жаль 🙁

Как только мы сможем возобновить поставки, мы отправим сразу все выпущенные на этот момент номера и вложения. Надеемся, что к тому моменту номеров будет только два!

Будьте здоровы, берегите себя и оставайтесь дома.