Интернет-магазин GOG запустил тематическую распродажу, посвящённую играм в жанре научной фантастики. В акции участвует почти сотня игр:

  • тактическая пошаговая стратегия BattleTech — 249 рублей (скидка 66%)
  • НФ-хоррор Dead Space — 249 рублей (скидка 75%)
  • классический шутер и модификация DOOM II + Final DOOM — 339 рублей (скидка 49%)
  • стратегия-приквел Homeworld: Deserts of Kharak — 179 рублей (скидка 80%)
  • ремастер классической стратегии Homeworld Remastered Collection — 119 рублей (скидка 80%)
  • классические стратегии Master of Orion 1-2 — 69 рублей (скидка 65%), Master of Orion 3 — 89 рублей (скидка 64%), перезапуск 2016 года — 179 рублей (скидка 64%)
  • космический симулятор No Man’s Sky — 999 рублей (скидка 50%)
  • культовая отечественная игра «Космические рейнджеры HD» — 79 рублей (скидка 80%)
  • 4X-стратегия Stellaris — 179 рублей (скидка 75%)

Акция продлится ещё четверо суток — до 30 сентября.

Кроме того, в рамках распродажи GOG раздаёт космический ретро-симулятор Freespace 2, который можно добавить в библиотеку до 27 сентября в 16:00 по московскому времени.

Год 2367, два года спустя Великой Войны. По крайней мере, для вас это воистину была Великая Война. Бесконечный поток шиванских крейсеров, бомбардировщиков и истребителей, созданных с использованием невероятных технологий, потрясал воображение.

Земляне и васудане зализывают раны, а новая угроза зреет где-то неподалеку – в системе Гаммы Дракона. Ваши злейшие враги вернулись… И теперь им интересно, что стало с их разведчиками…

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