Интернет-магазин GOG запустил тематическую распродажу, посвящённую играм в жанре научной фантастики. В акции участвует почти сотня игр:

Акция продлится ещё четверо суток — до 30 сентября.

Кроме того, в рамках распродажи GOG раздаёт космический ретро-симулятор Freespace 2, который можно добавить в библиотеку до 27 сентября в 16:00 по московскому времени.

Год 2367, два года спустя Великой Войны. По крайней мере, для вас это воистину была Великая Война. Бесконечный поток шиванских крейсеров, бомбардировщиков и истребителей, созданных с использованием невероятных технологий, потрясал воображение.

Земляне и васудане зализывают раны, а новая угроза зреет где-то неподалеку – в системе Гаммы Дракона. Ваши злейшие враги вернулись… И теперь им интересно, что стало с их разведчиками…