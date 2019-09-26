Интернет-магазин GOG запустил тематическую распродажу, посвящённую играм в жанре научной фантастики. В акции участвует почти сотня игр:
- тактическая пошаговая стратегия BattleTech — 249 рублей (скидка 66%)
- НФ-хоррор Dead Space — 249 рублей (скидка 75%)
- классический шутер и модификация DOOM II + Final DOOM — 339 рублей (скидка 49%)
- стратегия-приквел Homeworld: Deserts of Kharak — 179 рублей (скидка 80%)
- ремастер классической стратегии Homeworld Remastered Collection — 119 рублей (скидка 80%)
- классические стратегии Master of Orion 1-2 — 69 рублей (скидка 65%), Master of Orion 3 — 89 рублей (скидка 64%), перезапуск 2016 года — 179 рублей (скидка 64%)
- космический симулятор No Man’s Sky — 999 рублей (скидка 50%)
- культовая отечественная игра «Космические рейнджеры HD» — 79 рублей (скидка 80%)
- 4X-стратегия Stellaris — 179 рублей (скидка 75%)
Акция продлится ещё четверо суток — до 30 сентября.
Кроме того, в рамках распродажи GOG раздаёт космический ретро-симулятор Freespace 2, который можно добавить в библиотеку до 27 сентября в 16:00 по московскому времени.
Год 2367, два года спустя Великой Войны. По крайней мере, для вас это воистину была Великая Война. Бесконечный поток шиванских крейсеров, бомбардировщиков и истребителей, созданных с использованием невероятных технологий, потрясал воображение.
Земляне и васудане зализывают раны, а новая угроза зреет где-то неподалеку – в системе Гаммы Дракона. Ваши злейшие враги вернулись… И теперь им интересно, что стало с их разведчиками…
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